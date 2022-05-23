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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? | Lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru kılavuzu ve 2022 KPSS başvuru ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2022'ye başvuru yapmak isteyen milyonlarca aday başvuru tarihini araştırmaya başladı. KPSS başvuru kılavuzunu ve nasıl başvuru yapabileceğini merak eden adaylar 'KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, KPSS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamayı sürdürürken; 2022 lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS başvurularına ve sınav tarihine dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? | Lisans, önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru kılavuzu ve 2022 KPSS başvuru ekranı

2022 KPSS tarihi ve başvuru tarihleri gündemde yerini aldı. Bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek KPSS'nin detayları araştırılmaya başladı. Peki, KPSS ne zaman, başvurular ne zaman alınacak? İşte KPSS başvurula dair merak edilenler...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'da son bulacak.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvurusu yapmak isteyen adaylarbaşvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından tamamlayabilecek.

2022 KPSS BAŞVURU EKRANI

2022 KPSS NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

  • KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar sürecek.
  • KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılırken; KPSS ortaöğretim oturumu ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.


KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun ardından belli olacak.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu 2021 Ücretleri şöyleydi:

  • Her Bir Oturum İçin : 90,00 TL
  • Her Bir Oturum İçin KPSS Alan Bilgisi Sınavları: 65,00 TL
  • Her Bir Alan İçin ÖABT Ücreti: 90,00 TL

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