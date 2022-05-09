İOKBS BAŞVURU 📌 | İOKBS başvurusu ne zaman başlayacak? İOKBS bursu ne kadar 2022

İOKBS sınavı ile ilgili detaylar arama motorlarında sık sık araştırılıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine burs sağlamak için düzenlenen sınavın başvuru tarihi, başvuru ekranı gibi detaylar merak ediliyor. Peki, İOKBS başvurusu ne zaman başlayacak? İOKBS bursu ne kadar?

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İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak. İOKBS sınav başvuruları, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

BURSLULUK SINAVI KATILIM KOŞULLARI NELER?

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani maddi durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir fakat öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI - TIKLA