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OGM ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR? İşte Anneler Günü'ne özel fidan bağışı başvuru ekranı!

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçtiğimiz yıl Anneler Günü'ne özel başlattığı "Annemin Ağacı" kampanyasına bu yıl da devam ediyor. Kurumun sosyal medya hesabı üzerinden ücretsiz fidan bağışı için başvuru paylaşımları yapıldı. Peki, OGM Annemin Ağacı kampanyası nedir? Başvuru nasıl yapılır? İşte Anneler Günü'ne özel fidan bağışı başvuru ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 13:45
OGM ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR? İşte Anneler Günü'ne özel fidan bağışı başvuru ekranı!

Ormanların geliştirilmesi için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), geçen yıl Anneler Günü'nde başlattığı "Annemin Ağacı" kampanyası bu yıl da devam ediyor.

OGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 30 saatte 2 milyondan fazla fidan bağışlanırken, bu yıl da annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler fidan sahiplenebilecekler.

Kampanya kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üzerinden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikası da verilecek.

📌ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Anneler Günü'ne özel fidan bağışı kampanyası yapmak isteyenler Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Annemin Ağacı kampanyasına "www.anneminagaci.com" adresi üzerinden ulaşabiliyor. Sitede yer alan kısma annenizin adı ve soyadını, kendi adınızı, soyadınızı ve e-Posta adresinizi yazarak annenizin adına ücretsiz olarak fidan bağışında bulunabilirsiniz.

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