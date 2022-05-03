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SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 Mayıs Survivor kim elendi? Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2022'de sona yaklaştıkça mücadele ve rekabet artmaya devam ediyor. 3 Mayıs Salı günü ekrana gelen yeni bölümde adaya veda eden isim ise yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, 3 Mayıs Salı akşamı Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? İşte haftanın eleme adayları ve 'Survivor 2022'den kim elendi?' sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 00:18
SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 Mayıs Survivor kim elendi? Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da bir eleme heyecanı daha yarışmanın sıkı takipçileriyle buluştu. Haftanın 4. eleme adayının belli olmasıyla birlikte, bu akşam konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmacı için bir son yaşandı. Peki, 3 Mayıs Salı Survivor'dan kim gitti, kim elendi? İşte Survivor All Star eleme adayları ve adaya veda eden o isim...

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta Survivor All Star'da ilk eleme adayı Evrim Keklik olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı Barış Murat Yağcı, 3. eleme adayı Ayşe Yüksel, 4. eleme adayı Sude Burcu oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 3 Mayıs Salı günü oynanan ödül oyununun galibi Gönüllüler takımı oldu.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 3 MAYIS SURVIVOR ELENEN İSİM

Survivor All Star 2022'de bu hafta elenen isim Barış oldu.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa

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