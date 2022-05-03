SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 Mayıs Survivor kim elendi? Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da bir eleme heyecanı daha yarışmanın sıkı takipçileriyle buluştu. Haftanın 4. eleme adayının belli olmasıyla birlikte, bu akşam konsey toplanacak ve adaya veda eden yarışmacı için bir son yaşandı. Peki, 3 Mayıs Salı Survivor'dan kim gitti, kim elendi? İşte Survivor All Star eleme adayları ve adaya veda eden o isim...

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bu hafta Survivor All Star'da ilk eleme adayı Evrim Keklik olmuştu. Haftanın 2. eleme adayı Barış Murat Yağcı, 3. eleme adayı Ayşe Yüksel, 4. eleme adayı Sude Burcu oldu.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 3 Mayıs Salı günü oynanan ödül oyununun galibi Gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | 3 MAYIS SURVIVOR ELENEN İSİM

Survivor All Star 2022'de bu hafta elenen isim Barış oldu.

KIRMIZI TAKIM

Adem

Sude

Gökhan

Sema

Anıl

Merve

Batuhan

Barış

Ayşe

MAVİ TAKIM