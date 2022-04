SURVIVOR BARIŞ KİMDİR? Survivor All Star yarışmacılarından Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? Eleme adayı olan Barış Murat Yağcı'nın hayatı...

'Survivor yarışmacılarından Barış Murat Yağcı kimdir, Survivor Barış kaç yaşında ve nereli?' sorusu gündemde yerini aldı. Survivor'da bu hafta eleme adayı olan Barış Murat Yağcı'nın sevenleri 'Barış elenecek mi?' sorularının cevabını araştırmaya devam ederken, Barış Murat Yağcı'nın yaşı, boyu, kilosu ve mesleğine dair merak edilenler haberimizde...

SURVIVOR BARIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? | BARIŞ MURAT YAĞCI'NIN BİYOGRAFİSİ

21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, 2022 yılı itibariyle 31 yaşındadır ve Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitim almıştır.

Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynayan fakat sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edeyen Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilen Yağcı, ilk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşamıştır.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol alan Yağcı, 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandıran Barış Murat Yağcı, 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katılmış ve bu yarışmayı 2.likle bitirmiştir.

1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilodur.