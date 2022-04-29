Haberler Haberler WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte WhatsApp'tan yapılan resmi açıklama

WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte WhatsApp'tan yapılan resmi açıklama

Dünyanın en çok kullanılan haberleşme uygulaması WhatsApp, büyük bir sarsıntıya uğrası. WhatsApp uygulaması, 28 Nisan akşamı saat 23:25 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşamaya başladı. Kullanıcılar, arama motoru Google'a sıkça "WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? WhatsApp çalışmıyor" sorusunu sormaya başladı. İşte WhatsApp uygulamasının konuya dair açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 09:29
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte WhatsApp'tan yapılan resmi açıklama

WhatsApp'a 28 Nisan akşamı saat 23:25 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladığı bildirildi. Kullanıcılar mesaj iletmek ve almakta sorunla karşılaştıklarını ve uygulamanın ve WEB uygulamasının açılmadığını belirtti. Ancak saat 00:00 sıralarından itibaren hatanın giderilmeye başladığı gözlendi.

Konu hakkında WhatsApp'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''Şu anda WhatsApp kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. İşlerin tekrar sorunsuz yürümesi için bunun farkındayız ve çalışıyoruz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz ve bu arada sabrınız için teşekkür ederiz.'' ifadeleri yer aldı.

Ardından sorunun çmzüldüğü, ''Ve geri döndük. Mutlu sohbetler!'' şekilinde WhatsApp tarafından duyuruldu.

Downdetector'e göre WhatsApp'daki sorunun son durumuna ait grafik:

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