💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 20 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto 20 Nisan 2022 Çarşamba günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '20 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları... Büyük ikramiyenin 51 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto çekilişi, 20 Nisan Çarşamba çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve milli piyangoonline.com adresinden naklen yayınlanacak.
18 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
25 - 27 - 38 - 68 - 73 - 88 Joker: 49 SüperStar: 23
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