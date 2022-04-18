MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? İşte MSÜ 2022 tercih tarihleri ve taban puanları...

Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek isteyen binlerce aday, 14 Nisan'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih tarihlerini beklemeye başladı. Adaylar internette sıkça, "Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? MSÜ 2022 taban punları" tarzı aramalarda bulunuyor. İşte merak edilenler...

📝MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2022 MSÜ TERCİH TARİHLERİ

MSÜ 2022 tercih tarihleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde icra edilen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır" denildi.

👉MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2022 ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİN SÜRECİ KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

🔎2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek. Taban puanları da netleşti.