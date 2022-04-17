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Asırlık Osmanlı Eseri Rahime Sultan Cami havadan görüntülendi!

1892 yilinda Sakarya’nin Sapanca ilçesinde Sultan Abdülmecid’in dördüncü hanimi Peruste Rahime Sultan tarafindan yaptirilan ve sade görüntüsüyle mimari açidan göze hitap eden Rahime Sultan Cami havadan görüntülendi. Asırlık cami tam 130 yıldır sadeliğini korumaya devam ediyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 10:41
Asırlık Osmanlı Eseri Rahime Sultan Cami havadan görüntülendi!

Rahime Sultan Camii, Sakarya'nin tarihi yerler listesinin basinda yer aliyor. 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in dördüncü hanımı Peruste Rahime Sultan tarafından 1892 yılında Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'ne yaptırılan cami, yerli yabanci turistlerin ilgisini çekiyor. Yiğma taş ve tuğlalı mimari usulüyle inşa edilen caminin giriş kısmında Sultan Abdülmecid'in tuğrası yer alıyor. Cami sade yapısı ile görenleri kendine hayran bırakıyor. 22 Temmuz 1967 depreminden sonra onarım gören caminin minberi, zeminde yer alan karo taşlar ve kutsal emanetlerden olan Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği bölüm o dönemden kalan orijinalliğini koruyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde minaresi yıkılan cami tekrar restore edilerek eski haline döndürülürken yapımından bu yana 5'inci imam hatibi olan Mücaheddin Çoban, cami yanında bulunan mezarlikta ilk dört imam hatibin bulunduğunu aktardı. Bölge sakinlerinden olan ve ibadeti için Rahime Sultan Camii'ne gelen 93 yaşındaki Rahmi Akbaş ise camiinin ziyarete gelinmesini ve bünyesinde birçok eser barındırdığını söyledi.

Sadeliğiyle dikkat çeken tarihi yapı havadan da görüntülendi.

"5. İMAM HATİPLERİ OLARAK BURAYA TAYİN EDİLDİM"

Rahime Sultan Camii'nin 5'inci imam hatibi olan Mücaheddin Çoban, "Hicri 1310 miladi 1892 tarihinde cami tamamlanınca hoca efendiyi de buraya tayin ederek saraydan gönderiyorlar. Caminin ilk imamı olan Abdullah Refet Efendi'nin kabri buradadır. Hicri olarak 1310'da gelip 1325'te vefat ediyor. Artık görev yaptığı caminin mezarlarında birisine gömülüyor ve ilk mezarlardan birisidir. Kendisinden sonra aynı aileden olmak üzere Osman Nuri Efendi, Mehmet Yasar Hoca Efendi ve Mehmet Nuri Sahin Hoca Efendi, yani dede, ogul, torun olarak 3 kuşak görev yapıyorlar bende 5'inci imam hatipleri olarak buraya tayin edildim" dedi.

"5. İMAM HATİPLERİ OLARAK BURAYA TAYİN EDİLDİM"

Rahime Sultan Camii hakkında bilgiler aktaran Çoban, "Caminin minare yapısı Osmanlı mimarisi kullanılmıştır tamamen o dönemde nüfus yoğunluğuna göre cami yapıldığı için bu cami, tek üniteli, tek kubbeli, tek minareli cami olarak inşa edilmis. Tek üniteli ve 3 bölmeli olarak inşa edilen camii, giriş, üst kat ve merkezi mescit olarak tanımlıyoruz. Kubbesi tuğlalarla örülüp üzerine kurşun döküldüğü yazılıyor tarihi yapısında. Onun dışında dönemin seramik kaplamalariyla hem cam önleri, zemini, girişi ve yanlarında asma yapraklı seramiklerle süslenmiş bir cami. Orijinalliğini koruyan bölümler ise minber, camide bulunan çift sütunlar, şamdanlıklar, karolar, caminin Osmanlıca kitabesi ve Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği kutu kısaca içinde barındırdığı tarih, o günden bu güne orijinalliğini korumuş günümüze kadar gelmiştir" diye konuştu.

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