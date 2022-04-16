KUĞU FIRTINASI NEDİR? | Kuğu fırtınası ne zaman başlayacak, nerede görülür? Kuğu fırtınası kaç gün sürecek, etkileri neler?

Kuğu fırtınası, Nisan ayında etkisini göstermeye başlayan ve ülkemizdeki birçok şehri etkisi altına alan bir fırtına türüdür. Günlük hayatı olumsuz etkileyen Kuğu fırtınası, genellikle 16 Nisan'da başlayıp 3 gün sürmektedir. Türk denizcilerinin gözlemleriyle oluşturulan takvime göre adlandırılan Kuğu fırtınasının detayları ise her yıl vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Kuğu fırtınası nedir, hangi şehirlerde görülür? Kuğu fırtınası nasıl etkiler yaratır? İşte Kuğu fırtınası hakkında bilinmesi gerekenler...

KUĞU FIRTINASI NEDİR?

Türk denizcilerinin yüz yıllarca yaptığı gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takviminde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde genellikle havaların ısınmaya başlamasıyla aniden meydana gelen kuğu fırtınası, tüm yurdu etkisi altına almaktadır. Kuğu fırtınası şiddetli rüzgar ve yağışlı hava yaşatarak bahar ayında adeta kışı getirir.

KUĞU FIRTINASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuğu fırtınası her yıl genellikle 16 Nisan'da başlar ve 3 gün sürer. Fırtına takvimi, denizcilerin oluşturduğu gözleme dayalı bir takvimdir ve bu takvimde yer alan fırtınaların 1-2 gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir.

KUĞU FIRTINASI KAÇ GÜN SÜRER?

Kuğu fırtınasının ne kadar süreceği yıllara göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olmaktadır. Kuğu fırtınası ortalama üç gün sürer.

KUĞU FIRTINASI HANGİ ŞEHİRLERDE GÖRÜLÜR?

Kuğu fırtınası Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde etkisini gösterir ve yurdun genelinde etkili olur.

📆FIRTINA TAKVİMİ NEDİR?

Türk denizcilerin oluşturduğu fırtına takvimindeki tahminlerin çoğu, ufak sapmalarla da olsa doğru çıkmaktadır. Tüm yıl boyunca hangi ayın hangi günlerinde hangi fırtınaların olacağının gösterildiği fırtına takviminde birçok fırtına tarihi yer almaktadır.

📆OCAK

2 Ocak Fırtına (3 gün)

10 Ocak Zemheri Fırtınası

17 Ocak Fırtına (2 gün)

23 Ocak Fırtına

25 Ocak Fırtına

28 Ocak Ayandon Fırtınası

📆ŞUBAT

1 Şubat Fırtına

4 Şubat Fırtına(3 Gün)

7 Şubat Fırtına(3 Gün)

10 Şubat Fırtına(Soğuklar Artıyor)

13 Şubat Fırtına

20 Şubat 1. Cemre Havaya

23 Şubat Fırtına(2 Gün)

27 Şubat 2. Cemre Suya

📆MART

1 Mart Fırtına

5 Mart 3. Cemre Toprağa

11 Mart Kocakarı Soğuğu

12 Mart Husum Fırtınası

15 Mart Fırtına

21 Mart Nevruz Bayramı

24 Mart Koz Kavuran Fırtınası

26 Mart Çaylak Fırtınası

29 Mart Fırtına

📆NİSAN

7 Nisan Kırlangıç Fırtınası

11 Nisan Leylek Fırtınası

17 Nisan Kuğu Fırtınası

21 Nisan Sitte-i Sevir Fırtınası

29 Nisan Fırtına(3 Gün)

📆MAYIS

2 Mayıs Çiçek Fırtınası

6 Mayıs Hıdırellez

7 Mayıs Fırtına

13 Mayıs Fırtına

16 Mayıs Filizkıran Fırtınası

21 Mayıs Kokulya Fırtınası

📆HAZİRAN

3 Haziran Fırtına(3 Gün)

10 Haziran Ülker Doğumu Fırtınası

19 Haziran Gündönümü Fırtınası

27 Haziran Kızılak Fırtınası

28 Haziran Fırtına

📆TEMMUZ

1 Temmuz Yaprak Fırtınası

9 Temmuz Çarkdönümü Fırtınası

26 Temmuz Karaerik Fırtınası

29 Temmuz Kızılerik Fırtınası

📆AĞUSTOS

14 Ağustos Fırtına

17 Ağustos Fırtına

20 Ağustos Fırtına(2 Gün)

24 Ağustos Mihrican Fırtınası

📆EYLÜL

5 Eylül Bıldırcın Geçimi Fırtınası

13 Eylül Çaylak Fırtınası

25 Eylül Kestane Karası Fırtınası

29 Eylül Turna Geçimi Fırtınası

📆EKİM

3 Ekim Koç Katımı Fırtınası

9 Ekim Yaprak Dökümü Fırtınası

12 Ekim Meryem Ana Fırtınası

17 Ekim Kırlangıç Fırtınası

22 Ekim Bağ Bozumu Fırtınası

26 Ekim Balık Fırtınası

📆KASIM

5 Kasım Kuş Geçimi Fırtınası

7 Kasım Zemheri Fırtınası

29 Kasım Ülker Dönümü Fırtınası

📆ARALIK