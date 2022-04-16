Haberler Haberler KUĞU FIRTINASI NEDİR? | Kuğu fırtınası ne zaman başlayacak, nerede görülür? Kuğu fırtınası kaç gün sürecek, etkileri neler?

KUĞU FIRTINASI NEDİR? | Kuğu fırtınası ne zaman başlayacak, nerede görülür? Kuğu fırtınası kaç gün sürecek, etkileri neler?

Ülkemizde her yıl bahar mevsiminde etkisini hissettiren kuğu fırtınasının ne olduğu araştırılmaya başladı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde gündelik hayatı olumsuz etkileyen kuğu fırtınasının ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği de merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, kuğu fırtınası ne zaman başlayacak, hava durumunu nasıl etkileyecek? Kuğu fırtınasında ne olur, etkileri nedir? İşte kuğu fırtınasına dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 08:30 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:00
KUĞU FIRTINASI NEDİR? | Kuğu fırtınası ne zaman başlayacak, nerede görülür? Kuğu fırtınası kaç gün sürecek, etkileri neler?

Kuğu fırtınası, Nisan ayında etkisini göstermeye başlayan ve ülkemizdeki birçok şehri etkisi altına alan bir fırtına türüdür. Günlük hayatı olumsuz etkileyen Kuğu fırtınası, genellikle 16 Nisan'da başlayıp 3 gün sürmektedir. Türk denizcilerinin gözlemleriyle oluşturulan takvime göre adlandırılan Kuğu fırtınasının detayları ise her yıl vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Kuğu fırtınası nedir, hangi şehirlerde görülür? Kuğu fırtınası nasıl etkiler yaratır? İşte Kuğu fırtınası hakkında bilinmesi gerekenler...

KUĞU FIRTINASI NEDİR?

Türk denizcilerinin yüz yıllarca yaptığı gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takviminde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde genellikle havaların ısınmaya başlamasıyla aniden meydana gelen kuğu fırtınası, tüm yurdu etkisi altına almaktadır. Kuğu fırtınası şiddetli rüzgar ve yağışlı hava yaşatarak bahar ayında adeta kışı getirir.

KUĞU FIRTINASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuğu fırtınası her yıl genellikle 16 Nisan'da başlar ve 3 gün sürer. Fırtına takvimi, denizcilerin oluşturduğu gözleme dayalı bir takvimdir ve bu takvimde yer alan fırtınaların 1-2 gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir.

KUĞU FIRTINASI KAÇ GÜN SÜRER?

Kuğu fırtınasının ne kadar süreceği yıllara göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olmaktadır. Kuğu fırtınası ortalama üç gün sürer.

KUĞU FIRTINASI HANGİ ŞEHİRLERDE GÖRÜLÜR?

Kuğu fırtınası Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde etkisini gösterir ve yurdun genelinde etkili olur.

📆FIRTINA TAKVİMİ NEDİR?

Türk denizcilerin oluşturduğu fırtına takvimindeki tahminlerin çoğu, ufak sapmalarla da olsa doğru çıkmaktadır. Tüm yıl boyunca hangi ayın hangi günlerinde hangi fırtınaların olacağının gösterildiği fırtına takviminde birçok fırtına tarihi yer almaktadır.

📆OCAK

  • 2 Ocak Fırtına (3 gün)
  • 10 Ocak Zemheri Fırtınası
  • 17 Ocak Fırtına (2 gün)
  • 23 Ocak Fırtına
  • 25 Ocak Fırtına
  • 28 Ocak Ayandon Fırtınası

📆ŞUBAT

  • 1 Şubat Fırtına
  • 4 Şubat Fırtına(3 Gün)
  • 7 Şubat Fırtına(3 Gün)
  • 10 Şubat Fırtına(Soğuklar Artıyor)
  • 13 Şubat Fırtına
  • 20 Şubat 1. Cemre Havaya
  • 23 Şubat Fırtına(2 Gün)
  • 27 Şubat 2. Cemre Suya

📆MART

  • 1 Mart Fırtına
  • 5 Mart 3. Cemre Toprağa
  • 11 Mart Kocakarı Soğuğu
  • 12 Mart Husum Fırtınası
  • 15 Mart Fırtına
  • 21 Mart Nevruz Bayramı
  • 24 Mart Koz Kavuran Fırtınası
  • 26 Mart Çaylak Fırtınası
  • 29 Mart Fırtına

📆NİSAN

  • 7 Nisan Kırlangıç Fırtınası
  • 11 Nisan Leylek Fırtınası
  • 17 Nisan Kuğu Fırtınası
  • 21 Nisan Sitte-i Sevir Fırtınası
  • 29 Nisan Fırtına(3 Gün)

📆MAYIS

  • 2 Mayıs Çiçek Fırtınası
  • 6 Mayıs Hıdırellez
  • 7 Mayıs Fırtına
  • 13 Mayıs Fırtına
  • 16 Mayıs Filizkıran Fırtınası
  • 21 Mayıs Kokulya Fırtınası

📆HAZİRAN

  • 3 Haziran Fırtına(3 Gün)
  • 10 Haziran Ülker Doğumu Fırtınası
  • 19 Haziran Gündönümü Fırtınası
  • 27 Haziran Kızılak Fırtınası
  • 28 Haziran Fırtına

📆TEMMUZ

  • 1 Temmuz Yaprak Fırtınası
  • 9 Temmuz Çarkdönümü Fırtınası
  • 26 Temmuz Karaerik Fırtınası
  • 29 Temmuz Kızılerik Fırtınası

📆AĞUSTOS

  • 14 Ağustos Fırtına
  • 17 Ağustos Fırtına
  • 20 Ağustos Fırtına(2 Gün)
  • 24 Ağustos Mihrican Fırtınası

📆EYLÜL

  • 5 Eylül Bıldırcın Geçimi Fırtınası
  • 13 Eylül Çaylak Fırtınası
  • 25 Eylül Kestane Karası Fırtınası
  • 29 Eylül Turna Geçimi Fırtınası

📆EKİM

  • 3 Ekim Koç Katımı Fırtınası
  • 9 Ekim Yaprak Dökümü Fırtınası
  • 12 Ekim Meryem Ana Fırtınası
  • 17 Ekim Kırlangıç Fırtınası
  • 22 Ekim Bağ Bozumu Fırtınası
  • 26 Ekim Balık Fırtınası

📆KASIM

  • 5 Kasım Kuş Geçimi Fırtınası
  • 7 Kasım Zemheri Fırtınası
  • 29 Kasım Ülker Dönümü Fırtınası

📆ARALIK

  • 8 Aralık Karakış Fırtınası
  • 12 Aralık Fırtına
  • 19 Aralık Fırtına
  • 28 Aralık Gün Dönümü Fırtınası
  • 31 Aralık Fırtına

DİĞER
Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan olay evlilik yorumu! "Türkiye'de çoğu insan..."
İzmir'de kan donduran cinayet! Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
F.Bahçe UEFA'ya başvurdu! Onay çıkarsa imza atılacak
Bomba iddia! Sergen Yalçın G.Saray'a
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak?
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu, ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınasının dünyaya etkileri neler?
Ayasofya Fatih Medresesi açılıyor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emrah Başsan damgası! 5. golünü attı Emrah Başsan damgası! 5. golünü attı 09:11
Rossi MLS'in en pahalılarından oldu! Rossi MLS'in en pahalılarından oldu! 09:05
Elmas döneminde dikkat çeken rakam! Tam 28 milyon... Elmas döneminde dikkat çeken rakam! Tam 28 milyon... 08:38
Hedefinin uzağında kaldı! Bonus maddesi... Hedefinin uzağında kaldı! Bonus maddesi... 08:16
Pjanic'in yeni adresini açıkladı! "Gelecek sezon..." Pjanic'in yeni adresini açıkladı! "Gelecek sezon..." 08:01
Flaş yorum! "Sahanın en iyi adamı..." Flaş yorum! "Sahanın en iyi adamı..." 07:37
Daha Eski
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Min-Jae'nin yerine geliyor 01:28
Mesut'un menajeri İstanbul’a geliyor! Yönetimle o teklifi görüşecek Mesut'un menajeri İstanbul’a geliyor! Yönetimle o teklifi görüşecek 01:10
Toroğlu'dan olay sözler! "Oynanan oyun çok büyük" Toroğlu'dan olay sözler! "Oynanan oyun çok büyük" 01:00
Beşiktaş'ta Doğukan harekatı! Bonservis bedeli... Beşiktaş'ta Doğukan harekatı! Bonservis bedeli... 01:00
Avcı: En ufak bir kaygımız yok! Avcı: En ufak bir kaygımız yok! 01:00
Fırtına bir bir ilerliyor! Fırtına bir bir ilerliyor! 00:59