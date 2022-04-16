KUĞU FIRTINASI NEDİR? | Kuğu fırtınası ne zaman başlayacak, nerede görülür? Kuğu fırtınası kaç gün sürecek, etkileri neler?

Kuğu fırtınası, Nisan ayında etkisini göstermeye başlayan ve ülkemizdeki birçok şehri etkisi altına alan bir fırtına türüdür. Günlük hayatı olumsuz etkileyen Kuğu fırtınası, genellikle 16 Nisan'da başlayıp 3 gün sürmektedir. Türk denizcilerinin gözlemleriyle oluşturulan takvime göre adlandırılan Kuğu fırtınasının detayları ise her yıl vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Kuğu fırtınası nedir, hangi şehirlerde görülür? Kuğu fırtınası nasıl etkiler yaratır? İşte Kuğu fırtınası hakkında bilinmesi gerekenler...
KUĞU FIRTINASI NEDİR?
Türk denizcilerinin yüz yıllarca yaptığı gözlem ve deneyimlerle oluşturduğu fırtına takviminde kuğu fırtınası da yer almaktadır. Bahar mevsiminde genellikle havaların ısınmaya başlamasıyla aniden meydana gelen kuğu fırtınası, tüm yurdu etkisi altına almaktadır. Kuğu fırtınası şiddetli rüzgar ve yağışlı hava yaşatarak bahar ayında adeta kışı getirir.
KUĞU FIRTINASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuğu fırtınası her yıl genellikle 16 Nisan'da başlar ve 3 gün sürer. Fırtına takvimi, denizcilerin oluşturduğu gözleme dayalı bir takvimdir ve bu takvimde yer alan fırtınaların 1-2 gün sapmayla da olsa tuttuğu bilinmektedir.
KUĞU FIRTINASI KAÇ GÜN SÜRER?
Kuğu fırtınasının ne kadar süreceği yıllara göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle 16-17-18 Nisan tarihlerinde etkili olmaktadır. Kuğu fırtınası ortalama üç gün sürer.
KUĞU FIRTINASI HANGİ ŞEHİRLERDE GÖRÜLÜR?
Kuğu fırtınası Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde etkisini gösterir ve yurdun genelinde etkili olur.
📆FIRTINA TAKVİMİ NEDİR?
Türk denizcilerin oluşturduğu fırtına takvimindeki tahminlerin çoğu, ufak sapmalarla da olsa doğru çıkmaktadır. Tüm yıl boyunca hangi ayın hangi günlerinde hangi fırtınaların olacağının gösterildiği fırtına takviminde birçok fırtına tarihi yer almaktadır.
📆OCAK
- 2 Ocak Fırtına (3 gün)
- 10 Ocak Zemheri Fırtınası
- 17 Ocak Fırtına (2 gün)
- 23 Ocak Fırtına
- 25 Ocak Fırtına
- 28 Ocak Ayandon Fırtınası
📆ŞUBAT
- 1 Şubat Fırtına
- 4 Şubat Fırtına(3 Gün)
- 7 Şubat Fırtına(3 Gün)
- 10 Şubat Fırtına(Soğuklar Artıyor)
- 13 Şubat Fırtına
- 20 Şubat 1. Cemre Havaya
- 23 Şubat Fırtına(2 Gün)
- 27 Şubat 2. Cemre Suya
📆MART
- 1 Mart Fırtına
- 5 Mart 3. Cemre Toprağa
- 11 Mart Kocakarı Soğuğu
- 12 Mart Husum Fırtınası
- 15 Mart Fırtına
- 21 Mart Nevruz Bayramı
- 24 Mart Koz Kavuran Fırtınası
- 26 Mart Çaylak Fırtınası
- 29 Mart Fırtına
📆NİSAN
- 7 Nisan Kırlangıç Fırtınası
- 11 Nisan Leylek Fırtınası
- 17 Nisan Kuğu Fırtınası
- 21 Nisan Sitte-i Sevir Fırtınası
- 29 Nisan Fırtına(3 Gün)
📆MAYIS
- 2 Mayıs Çiçek Fırtınası
- 6 Mayıs Hıdırellez
- 7 Mayıs Fırtına
- 13 Mayıs Fırtına
- 16 Mayıs Filizkıran Fırtınası
- 21 Mayıs Kokulya Fırtınası
📆HAZİRAN
- 3 Haziran Fırtına(3 Gün)
- 10 Haziran Ülker Doğumu Fırtınası
- 19 Haziran Gündönümü Fırtınası
- 27 Haziran Kızılak Fırtınası
- 28 Haziran Fırtına
📆TEMMUZ
- 1 Temmuz Yaprak Fırtınası
- 9 Temmuz Çarkdönümü Fırtınası
- 26 Temmuz Karaerik Fırtınası
- 29 Temmuz Kızılerik Fırtınası
📆AĞUSTOS
- 14 Ağustos Fırtına
- 17 Ağustos Fırtına
- 20 Ağustos Fırtına(2 Gün)
- 24 Ağustos Mihrican Fırtınası
📆EYLÜL
- 5 Eylül Bıldırcın Geçimi Fırtınası
- 13 Eylül Çaylak Fırtınası
- 25 Eylül Kestane Karası Fırtınası
- 29 Eylül Turna Geçimi Fırtınası
📆EKİM
- 3 Ekim Koç Katımı Fırtınası
- 9 Ekim Yaprak Dökümü Fırtınası
- 12 Ekim Meryem Ana Fırtınası
- 17 Ekim Kırlangıç Fırtınası
- 22 Ekim Bağ Bozumu Fırtınası
- 26 Ekim Balık Fırtınası
📆KASIM
- 5 Kasım Kuş Geçimi Fırtınası
- 7 Kasım Zemheri Fırtınası
- 29 Kasım Ülker Dönümü Fırtınası
📆ARALIK
- 8 Aralık Karakış Fırtınası
- 12 Aralık Fırtına
- 19 Aralık Fırtına
- 28 Aralık Gün Dönümü Fırtınası
- 31 Aralık Fırtına