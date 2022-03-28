MESUT AKUSTA KİMDİR? Teşkilat dizisinin 'Mete Başkanı' Mesut Akusta diziden ayrıldı mı? Metin Akusta kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

'Metin Akusta kimdir, Teşkilat dizisinin Mete Başkanı kaç yaşında?' soruları gündemde yerini aldı. Börü, Yüzleşme, 7. Koğuştaki Mucize, Ezel gibi birçok dizi ve filmde yer alan Metin Akusta'nın hayatı araştırılamya devam ederken; Teşkilat dizisinin son bölümünde neler olacağına dair detaylar haberimizde...

MESUT AKUSTA TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILACAK MI? METE BAŞKAN ÖLECEK Mİ?

Mesut Akusta, Teşkilat dizisinde canlandırdığı Mete Başkan karakteriyle, birçok kişinin beğenisini kazanırken; son bölümde Yıldırım tarafından vuruldu. Mete Başkan'a yeni bölüm fragmanında ekip arkadaşlarının veda ettiği anlar ekrana yansıdı ve aynı zamanda dizinin yeni bölüm etiketi 'elveda başkan' olarak belirlendi. Durum böyle olunca, Mesut Akusta'nın Teşkilat dizisinden ayrılacağı iddiaları daha da arttı. Detaylar, bu akşam yayınlanacak yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

MESUT AKUSTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Metin Akusta, küçük yaşlarında, babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşınmıştır. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da tamamlayan Akusta, Edebiyat ve Sanat fakültesini kazanmış; Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başlamıştır.

1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncularına katılan Akusta, 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol almıştır. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer alan Akusta, Esra Erol'un görümcesi Şafak Özbir ile evlenmiştir.

Sinema kariyerine 'Yanlış Saksının Çiçeği' ile başlayan Mesut Akusta, Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerin ardından 11 Ekim 2019 tarihinde vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize filminde rol almıştır. Kariyer hayatı boyunca birçok önemli dizi ve film projesinde yer alan Akusta, son olarak Teşkilat dizisiyle ekranlara gelmiştir.

MESUT AKUSTA'NIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

👉2021: Teşkilat - Mete

👉2020: Babil - Süleyman

👉2019: 7. Koğuştaki Mucize - Yusuf

👉2019: Yüzleşme - Battal Torosoğlu

👉2018: Börü - İrfan Aladağ

👉2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- (Natocu) Ekrem Yıldıran

👉2017: Ölene Kadar - Tekin Zerdan"

👉2017: Yıldızlar Şahidim - Fikret

👉2016: Köroğlu - Bolu Beyi

👉2015: Kanlı Postal - Komutan Esat

👉2013: Karagül- Kendal Şamverdi

👉2011: Ay Tutulması- Şevket

👉2009: Ezel

👉2009: Umut- Turan Bey

👉2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık

👉2008: İpsiz Recep- Şerif

👉2007: Sessiz Fırtına

👉2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur



👉2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay

👉2003: Kurşun Yarası- Rıza

👉2001: Benimle Evlenir Misin?

👉2001: Güz Gülleri

👉1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist

👉1998: Affet Bizi Hocam

👉1998: Deli Yürek- Burhan

👉1993: Son Söz Sevginin