AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI! 2022 AÖF sınava giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan AÖF sınav giriş belgeleriyle birlikte sınava girilecek okullar belli oldu. AÖF sınav Giriş Belgesi e-Devlet veya Açıköğretim Üniversitesi Öğrenci girişi üzerinden alınabiliyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte AÖF sınav Giriş Belgesi e-Devlet sayfası

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı sınav giriş belgeleri AÖF Öğrenci Otomasyonundan erişime açıldı. Öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek sınavlar için giriş belgelerini http://aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonundan online olarak alabilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF final sınavları öncesi öğrenciler, sınav giriş yerlerini Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi veya e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2021-2022 yılı Bahar dönemi vize sınavları AÖF takvime göre Nisan'ın 2-3 tarihlerinde yapılacak. AÖF 2. dönem vize sınavları yüz yüze yapılacak.



AÖF SINAV TARİHLERİ 2022

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02.04.2022 - 03.04.2022

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21.05.2022- 22.05.2022

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13.08.2022 tarihlerinde uygulanacak.