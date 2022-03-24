27 Mart Dünya Tiyatro Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanıyor? Dünya Tiyatro Günü sözleri, şiirleri, mesajları ve tarihçesi

Dünya Tiyatro Günü, her yıl 27 Mart'ta kutlanır ve o güne özel düzenlenen çeşitli etkinliklerle günün önemine vurgu yapılır. 61 yıldır kutlanan Dünya Tiyatror Günü'nde, tiyatro ile seyirci arasındaki bağı kuvvetlendirmek için birçok oyun ücretsiz olarak sergilenir ve günün önemine dikkat çekmek amaçlanır. Dünya Dünya Günü'ne dair sözler, mesajlar, şiirler ve etkinlikler haberimizde...

🎭DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI, TARİHÇESİ NEDİR?

1961 yılında, UNESCO tarafından kurulan Uluslararası Tiyatrolar Birliği , 27 Mart'ı Dünya Tiyatrolar Günü ilan etmiştir. Bu nedenle, 27 Mart dünya çapında tiyatroseverler tarafından kutlanmaktadır.

Dönemin Uluslararası Tiyatrolar Birliği Başkanı Arvi Kivimaa tarafından önce Helsinki, sonra da Viyana'da yapılan konferansta ortaya atılan bu fikir, İskandinav ülkelerinden gelen destekten de güç bularak hayata geçirilmiştir.

Paris'te Uluslar Tiyatrosu'nun da açılış günü olan 27 Mart, kabul edilişinin ardından, her yıl Uluslararası Tiyatrolar Birliği'nin şu an sayısı 100'ü bulan dünya çapındaki merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam etmektedir.

Dünya Tiyatro Günü'nde gelenekselleşen bir diğer uygulama da, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962'de Fransız Jean Cocteau tarafından yazılmıştır. 1993'te Venezuela ITI Merkezi 1962'den 1993'e kadar yayınlanan tüm bildirgeleri biri kendi dillerinde, diğeri İspanyolca olmak üzere iki antoloji halinde bu bildirileri yayımlamıştır.

🎭DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR, NE AMAÇLANMAKTADIR?

UNESCO tarafından kurulan ITI'nin (Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü) yaptığı açıklamaya göre, Dünya Tiyatro Günü'nün amacı "sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak" olarak belirtilmiştir.

Her yıl tiyatro ya da tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen başarılı bir sanatçı, Dünya Tiyatrolar Günü için bir konuşma yapmaya davet edilir. Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20'den fazla dile çevrilerek pek çok gazetede yayınlanır. Aynı zamanda bu bildiri, dünya üzerindeki birçok tiyatro grubunun oyunundan önce okunur. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmayı ve konuya dair farkıdanlığın artmasını hedefler.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde; kültürel aktarımı, sanatı ve birçok temel yapını taşını içinde barındıran tiyatro hakkında toplumların bilinçlendirilmesi amaçlanır.

🎭DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜNE ÖZEL SÖZLER VE MESAJLAR

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Kemal Atatürk)

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. (William Hazlitt)

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. (Sabahattin Kudret Aksal)

Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır. (Recaizade Ekrem)

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur. (Namık Kemal)

Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur. (Muhsin Ertuğrul)

🎭DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ VE PANO SÖZLERİ

TİYATRO

Karanlığı aydınlatan ışık

Sessizliği yırtan bir çığlık

Olmak için çıktık

Biz bu yola!

Tiyatromuzu açıyoruz

Haberiniz ola!

Yıllara meydan okuyacak

Sağlam bir arkadaşlık

Kurmak için çıktık

Biz bu yola!

Tiyatromuzu açıyoruz

Haberiniz ola!

Kötü alışkanlıkları silip

Zamanda bir yolculuk

Yapmak için çıktık

Biz bu yola!

Tiyatromuzu açıyoruz

Haberiniz ola!

Önder Günal

TİYATRO

Meşakkatli hayatta, dramlı bir perdeden,

Senaryosu yazılmış, en baştaki roldeyim…

Süzülüp geçiyorken, çile yüklü haddeden,

İnceldikçe tel gibi, kopacak bir haldeyim…

Sahne dışı ne varsa, kırılıyor handeden,

Kader çizmiş oynarım, en aşağı raddeden,

Her sevgi geçiriyor, yüreğimi rendeden,

Sürüldükçe ufalır, kadir bilmez eldeyim…

Tek kişilik bir oyun, figüranı maddeden,

Yorulsan da kaçış yok, öngörülen uhdeden,

Seyircisi habersiz, vurulduğum kündeden,

Sol yanım sılasında, kendim gurbet eldeyim…



Metin Yıldırım