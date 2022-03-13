Haberler Haberler İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte meteorolojinin verileri...

İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte meteorolojinin verileri...

Yurt genelinde artan kar yağışı sonrası vatandaşlar, meteorolojik verileri merak ediyor. Özellikle megakent İstanbul'da yağan yoğun kar, ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi. Peki, İstanbul'da kar yağışı daha ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. İşte o veriler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:47
İstanbul'da kar ne kadar sürecek? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte meteorolojinin verileri...

Başta megakent İstanbul olmak üzere yurt genelinde yağan kar, ulaşımda aksamalara neden olurken eğitime ara verdirdi. Vatandaşlar özellikle İstanbul'da kar yağışının daha ne kadar devam edeceğini merak ediyor. Meteorolojiden konuyla ilgili yeni veriler geldi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojinin açıkladığı 5 günlük hava durumu tahmin raporununa göre İstanbul'da kar yarından itibaren yerini yağmura bırakıyor. Çarşamba günü parçalı bulutlu olması beklenen hava, perşembe ve cuma günü ise yağmurlu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden günlük tahminini de duyurdu. Buna göre İstanbul'da hava 3 derece, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı olarak açıklandı.

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