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AMAN REİS DUYMASIN KONUSU NE? Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim? Aman Reis Duymasın filmi ne zaman ve Aman Reis Duymasın özeti...

İzleyenleri ekrana bağlayan Aman Reis Duymasın filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aman Reis Duymasın filmini merak edenler, 'Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir, Aman Reis Duymasın oyuncuları kimler ve Aman Reis Duymasın özeti' gibi konuları araştırıyor. İşte Aman Reis Duymasın filmine dair bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 15:55 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 15:57
AMAN REİS DUYMASIN KONUSU NE? Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları kim? Aman Reis Duymasın filmi ne zaman ve Aman Reis Duymasın özeti...

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aman Reis Duymasın filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerle buluşuyor. İzleyicilerin merak ettiği Aman Reis Duymasın konusu, özeti ve Aman Reis Duymasın oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İşte Aman Reis Duymasın filminin detayları…

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşırlar. Ancak bu onları yıldırmaz ve tatillerine devam ederler. Alışkın oldukları büyük şehrin atmosferinden eser burada yoktur. Küçük bir kasaba olan tatil merkezinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. En büyük korkuları ise liderleri Hızır Çakırbeyli'nin bu olanları duyacak olmasıdır.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Yayın Tarihi: 7 Mart 2022 / Pazartesi
Yayın Saati: 22.10 ATV

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Onur Tan

Türü: Komedi

Oyuncular: Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Savaş Özdemir, Ceren Benderlioğlu, Sevinç Kıranlı, Hakan Karsak

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