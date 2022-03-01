YKS başvurularında son tarih ne? YKS başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2022 YKS başvuru kılavuzu ile başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? TYT, AYT sınav takvimi

YKS başvuru ekranı belirlenen tarihte erişime açılmasının ardından son başvuru günü merak ediliyor. ÖSYM AİS üzerinden alınan YKS başvuruları, bu yıl üniversiteli olacak adaylar için aktif durumda. Üniversite sınavında istedikleri puanı almak için TYT ve AYT sınavlarına girecek adaylar bu sınavlardan alacakları puan ortalamalarıyla yerleştirme puanlarına erişecekler. YKS başvurusu yapmak isteyen adayların sınav ücretlerini ödemesi ve başvuru işlemini eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. İşte YKS başvuru tarihleri, kılavuzu, ücreti ve başvuru ekranı…

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak.

2022 TYT AYT SINAV TAKVİMİ

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. 16-17 Mart tarihlerinde ise geç başvuru yapılabilecek. 3 oturumlu YKS, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Yabancı Dil Testi (YDT) de yine 19 Haziran Pazar öğleden sonra gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabileceklerini duyurdu. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" dedi.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yayımlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.

TYT AYT BAŞVURU KILAVUZU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuz yayınlandı.

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2022 YKS'DE SINAV PUANI BARAJI UYGULAMASI KALDIRILDI!

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.