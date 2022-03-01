Haberler Haberler OGS KALKTI! Otoyol ve köprü gişelerinde HGS kullanılacak!

OGS KALKTI! Otoyol ve köprü gişelerinde HGS kullanılacak!

Son dakika haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyol ve köprü girişlerinde bulunan OGS kaldırıldı. Geçiş ücretlerinin tahsilatı HGS üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:32 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 10:35
OGS KALKTI! Otoyol ve köprü gişelerinde HGS kullanılacak!

Karayolları ve Genel Müdürlüğü, otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kullanılmayacağını OGS yerine ödemelerin HGS üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.

OGS CİHAZLARI ÜCRETSİZ DÖNÜŞTÜRÜLECEK!

Araçlarında OGS cihazları olanlar için banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketine dönüşüm sağlanacak. Uygulama 31 Mart'ta başlayacak.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Ülkemizdeki geçişi ücretli olan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri Otomatik Geçiş sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edilmektedir.

Ücret toplama sistemlerinde OGS ve HGS olmak üzere iki sistemin olması, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olmaktadır.

İş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart 2022 tarihinden itibaren Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsilatına devam edilecektir. OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemler alınacak olup, OGS etiketi olan araç sahiplerine OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek ve hesapları HGS hesaplarına dönüştürülecektir.

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