BURUN AKINTISINA NE İYİ GELİR? Burun akıntısı nasıl geçer? İşte burun akıntısını durdurmanın yolları...

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER? | Kış aylarında en çok rastlanan durumlardan biri de burun akıntısıdır... Aşırı burun boşalması olarak tanımlanan burun akıntısı, burun deliklerinden dışarıya ya da boğazın arkasından aşağıya geniz akıntısı şeklinde iki türde gerçekleşir. Burun akıntısını durdurmak için birçok kişi araştırmalar yapıyor. Peki, burun akıntısına ne iyi gelir? Burun akıntısı nasıl geçer? İşte burun akıntısını durdurma yöntemleri...

BURUN AKINTISI NASIL GEÇER?

Bol bol sıvı tüketmeye özen gösteriniz.

Kış aylarında bağışıklığınızı kuvvetli tutmanız oldukça önemlidir. Bunun yollarından birisi de sıvı tüketiminden geçmektedir. Burun akıntısına engel olmak için bol sıvı tüketmeye özen göstermelisiniz.

Burun akıntısının geçmesi için bitki çaylarını tüketebilirsiniz.

Bitki çayları, bağışıklığı kuvvetlendirebilir. Özel bitki çayları burun akıntısının azalmasına veya bitmesine yardımcı olacaktır.

Alın ve burnunuza sıcak kompres yaparak burun akıntısını giderebilirsiniz.

Bol bol dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Ilık su ile dolu bir kâseden buhar solayarak da burun akıntısını giderebilirsiniz.

Burnunuzu tuzlu su ile temizleyin.