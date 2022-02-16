Haberler Haberler KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA - Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 16 Şubat 2022

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA - Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 16 Şubat 2022

KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA - Ülkemiz gündemi ile ilgili önemli konuların ele alınacağı 2022 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan kurulun gündeminde genel olarak ekonomik gelişmeler ve corona virüsü yer alacak. Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını merak edenler internette, Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı kararları, Kabine Toplantısı açıklama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama gibi ifadeler de yer alıyor. İşte toplantının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:44 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:44
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA - Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 16 Şubat 2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar ile birlikte ülke gündemini, corona virüsü salgını önlemlerini ve dış politikada atılacak adımları görüşeceği Kabine Toplantısı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Kaçta bitecek? İşte detaylar...

👉 KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kabine bugün (16 Şubat 2022) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemi, başta elektrik faturaları olmak üzere ekonomi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı Beştepe'de gerçekleşecek.

📌 KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI NE?

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ön planda olacak. KDV indiriminin piyasalara yansıması, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, elektrik faturaları ile ilgili yeni adımlar ele alınacak.

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