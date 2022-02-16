KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA - Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı 16 Şubat 2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar ile birlikte ülke gündemini, corona virüsü salgını önlemlerini ve dış politikada atılacak adımları görüşeceği Kabine Toplantısı vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Kaçta bitecek? İşte detaylar...

👉 KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kabine bugün (16 Şubat 2022) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündemi, başta elektrik faturaları olmak üzere ekonomi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı Beştepe'de gerçekleşecek.

📌 KABİNE TOPLANTISI KONU BAŞLIKLARI NE?

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ön planda olacak. KDV indiriminin piyasalara yansıması, enflasyonla mücadelede atılacak adımlar, elektrik faturaları ile ilgili yeni adımlar ele alınacak.