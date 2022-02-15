📺Survivor 2022 All Star yeni bölüm ne zaman? Survivor 2022 All Star 24. bölümü saat kaçta yayınlanacak? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışmalarından olan Survivor All Star 2022 çok çetin geçiyor. Hem ünlüler takımı hem de gönüllüler takımı, potaya isim yazmamak için dokunulmazlık oyununu kazanmak istiyor. Yayınlanan 24. bölüm fragmanında kırmızı ve mavi takımlardan birçok ismin gerilim yaşadığı görülüyor. Survivor hayranları yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

👉SURVIVOR ALL STAR 2022 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?⏰

İzleyenlerin heyecanla beklediği Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Sevilen yarışmanın 24. bölümü TV 8 ekranlarında bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? KİMLER ADAY OLDU!

Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı Evrim ve Atakan olmuştu. 3.dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise 3.eleme adayını çıkardı. Survivor'da 4. eleme adayı ise performans birincisi tarafından söylendi. Peki 14 Şubat Survivor eleme adayları kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da sürgün adasına kin gitti?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor oyununun ilk etabını kadınlar oynadı. Survivor dokunulmazlık oyununun ilk etabını Ünlüler takımı 8-2 alarak 1-0 öne geçtiler. Dokunulmazlık oyunun ikinci etabı ise erkekler arasında oynandı.

Gönüllüler takımı 8-1 ikinci etabı alan taraf oldu. En iyiler yarışında ise dokunulmazlık oyunu kazana takım Gönüller takımı oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ilk eleme adayı olarak Evrim'i çıkardılar. İkinci dokunulmazlık oyununu yine Gönüllüler takımı kaybetti ve eleme adayı olarak Atakan'ı çıkardılar.

Survivor'da Ünlüler takımı 3.eleme adayı olarak Aşkım'ı çıkardılar. Gönüllüler takımından performans birincisi Berkan ise 4.eleme adayı olarak Ezgi'nin ismini verdi. Bu haftanın eleme adayları Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu.