YÖKDİL 2022 Başvuruları ne zaman, YÖKDİL başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvuru ücretleri ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart'ta yapılacak. Sınava başvurular, 21 - 31 Ocak arasında alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, adayların, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri duyuruldu.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

2022 YÖKDİL KILAVUZU YAYIMLANDI!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YÖKDİL kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YÖKDİL ARTIK 81 İLDE YAPILACAK

41 ilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) artık 81 ilde uygulanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "YÖKDİL 81 ilde uygulanacak.

Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz. Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YÖKDİL'i bu yıldan itibaren 81 ilde 89 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

2022-YÖKDİL: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2022-YÖKDİL/1 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 13 Mart 2022, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2022-YÖKDİL/1 BAŞVURU TARİHLERİ : 21 – 31 Ocak 2022 (Ücret ödeme için son gün, 1 Şubat 2022)

2022-YÖKDİL/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 28 Ağustos 2022, 10.15, 3 saat (180 dakika) 2022-

YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 6 – 18 Temmuz 2022 (Ücret ödeme için son gün, 19 Temmuz 2022)

SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL 2022-YÖKDİL/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 8 Şubat 2022 2022-YÖKDİL/2 GEÇ

BAŞVURU GÜNÜ : 26 Temmuz 2022 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50