TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI | TOKİ kazananlar tam isim listesi

İstanbul TOKİ kura çekimlerinde ikinci gün heyecanı! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde dün başlayan kura maratonu, bugün genç kategorisi ve diğer başvuru sahipleriyle sürüyor. Hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar, TOKİ kura çekimini canlı olarak takip edebiliyor. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kazananların tam isim listesi nereden öğrenilir? İşte e-Devlet sorgulama ekranı ve canlı yayın linki...

Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 11:07
26 Nisan 2026 TOKİ İstanbul kura çekimi ikinci gün heyecanıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen kura çekimleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. İlk günün ardından bugün genç kategorisi ve diğer başvuru grupları için kura sonuçları açıklanıyor. Vatandaşlar, "TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "İsim listesi nereden sorgulanır?" sorularına yanıt arıyor. Kura çekimi canlı yayınla takip edilirken, hak sahibi olup olmadığını öğrenmek isteyenler sonuçlarını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak sorgulamalarla TOKİ İstanbul kura isim listesi ve hak sahipliği durumu anlık olarak öğrenilebiliyor. TOKİ İstanbul kura çekimi 2. gün sonuçları, canlı yayın akışı ve tüm detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLADI?

İstanbul 100 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyen kura çekiminin takvimi şu şekildedir:

2. Gün Başlangıç Saati: 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10:00 itibarıyla çekilişler başladı.

Yer: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi.

Süre: Kura çekimleri 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde olmak üzere toplam 3 gün boyunca devam edecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimleri şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda yapılıyor ve dijital platformlar üzerinden anlık olarak yayınlanıyor. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanmaktadır.

TOKİ İSTANBUL

KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ VE SONUÇ SORGULAMA

Kura çekimi tamamlanan kategorilerde hak sahipleri isimleri sisteme işlenmeye başladı. Sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama: T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden adınıza konut çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sayfası: talep.toki.gov.tr adresinden "İstanbul" ilini seçerek asil ve yedek hak sahiplerinin tam PDF listesine ulaşabilirsiniz.

HANGİ KATEGORİLER ÇEKİLİYOR?

Dün (25 Nisan): Şehit aileleri, engelliler ve emekli vatandaşların kuraları tamamlandı.

Bugün (26 Nisan): Genç kategorisindeki başvuru sahipleri için kura çekimleri gerçekleştiriliyor.

Yarın (27 Nisan): Diğer kategoriler ve kalan başvurular için süreç tamamlanacak.

