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GRİP NASIL GEÇER? | Grip nasıl geçer? Grip olmamak için yapılması gerekenler neler? Gribe ne iyi gelir?

Özellikle kış aylarında en çok rastlanan hastalıklar arasında grip yer almaktadır. Burun akıntısını, öksürük, ateş gibi yan etkisi bulunan grip hastalığının etkilerini en aza indirmek ve durdurmak için birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaktadır. Grip nasıl geçer? Grip olmamak için yapılması gerekenler neler? Gribe ne iyi gelir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:03
GRİP NASIL GEÇER? | Grip nasıl geçer? Grip olmamak için yapılması gerekenler neler? Gribe ne iyi gelir?

GRİP NASIL GEÇER? - Genellikle kış aylarında ortaya çıkan ve bulaşıcı olan grip, önemsenmesi gereken bir hastalıktır. Dikkat edilmediği takdirde ciğerlere zarar verebilir. Gribi önlemek veya etkisini azaltmak için yapılması gerekenleri sizler için derledi. İşte grip ile ilgili bilinmesi gerekenler...

GRİP NASIL GEÇER? GRİBE NE İYİ GELİR?

İlk olarak grip hastaları, virüsün buluşmasının önlenmesi için evlerinde izole edilmelidir. Hem tablet hem de inhalasyon şeklinde kullanıma sunulmuş formları olan antiviral ilaçlar, gribin hem daha hafif hem de kısa sürede geçmesine yardımcı olur. Doktor taradından önerilen ilaç düzenli olarak kullanılmalıdır. Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

GRİBİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

38-39 derece ateş, baş ağrısı, genel vücut ağrısı, 2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, sıklıkla öksürük gribin belirtileri arasında yer almaktadır.

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