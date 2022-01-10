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Masterchef 4. kim oldu? Masterchef'te ilk 3'e kim girdi

MasterChef Türkiye yarışmasında ilk 3'e kalacak bir diğer isim bu akşam belli oluyor. 10 Ocak 2022 akşamı MasterChef'te Hasan ve Sergen arasından birisi adını ilk üçe yazdıracak. TV8'de yayınlanan programda Tahsin ve Eren ilk 2'ye adını yazdırdı. Peki final 3'lüsü nasıl şekillenecek? İşte tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 22:01
Masterchef 4. kim oldu? Masterchef'te ilk 3'e kim girdi

2021 MasterChef Türkiye yarışmasında final üçlüsü şekilleniyor. Son dörde Eren, Tahsin, Hasan ve Sergen kalmıştı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluğa kısa bir süre kaldı. Masterchef'te İlk finalist Eren olurken, İkinci finalist ise Tahsin oldu.

3. FİNALİST KİM OLACAK?
10 Ocak 2022 akşamı MasterChef'te Hasan ve Sergen arasından birisi adını ilk üçe yazdıracak. İki aşamalı oyun sonrasında jüriden yüksek oy alan isim üçüncü finalist olacak. Diğer yarışmacı ise 4. olarak yarışmaya veda edecek.


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