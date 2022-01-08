Bedelli askerlik ücreti belli oldu | Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti açıklandı! 2022 yılına girilmesi ve memura yapılan zam oranının belli olmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.

👉2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2022 bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik ücretinin 30 Haziran 2022'ye kadar 55 bin 194 lira olarak açıkladı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak,

2. Yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olmamak,

3. İstekli olmak ve kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, velileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla 31 Aralık tarihine kadar başvuru yaparak bedelli askerlik tercihinde bulunmak,

4. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak,

5. Kanunda belirtilen bedel tutarını başvuru tarihinden itibaren iki ay içerisinde ve 31 Aralık tarihini geçmemek kaydıyla, sınıflandırılmış yükümlüler için bakaya kalıncaya kadar (bu tarih hariç) peşin olarak ödemek,

6. Temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için e-Devlet üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığıyla tercihte bulunmak,

7. Sınıflandırma veya kura çekimi işlemi sonucunda bedelli askerliğe hak kazanmak,

8. Bir aylık temel askerlik hizmetini tamamlamak,

9. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilemeyenlerden; erteleme hakkı bulunanlar ile diğer statülerde sınıflandırılanlar bakaya kalacakları tarihe kadar (bu tarih hariç) yeniden başvurabilirler.

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK FİYATI

2018 - 15.000 TL

2019 Ocak-Haziran - 31 bin 343 TL

2019 Temmuz- Aralık - 33 bin 230 TL

2020 Ocak-Haziran - 35 bin 54 TL

2020 Temmuz-Aralık - 37 bin 70 TL

2021 Ocak-Haziran - 39 bin 788 TL

2021 Temmuz-Aralık - 43 bin 150 TL