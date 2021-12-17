CANLI - Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL oldu? İşte döviz kurlarındaki son durum ve 17 Aralık 2021 güncel dolar/euro kuru

💥SON DAKİKA DOLAR/EURO HABERLERİ - Döviz kurlarındaki güncel değişimi yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, dolar ve euro'daki hareketliliği anlık öğrenmek istiyor ve internette sıkça, "1 dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? Sterlin kaç TL?" gibi soruların yanıtlarını aratıyor. Güncel döviz kurlarını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

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👉İşte, 17 Aralık Cuma 2021 canlı döviz kuru...

DOLAR KAÇ TL?

Alış: 15,6547 TL

Satış: 15,6873 TL

EURO KAÇ TL?

Alış: 17,7320 TL

Satış: 17,7916 TL

STERLİN KAÇ TL?

Alış: 20,7921 TL

Satış: 20,8964 TL

📌NOT: Bilgiler 17 Aralık Cuma günü saat 07.05 itibarıyla alınmıştır.



