Yarın okul var mı? 30 Kasım okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi edildi? İstanbul Valisi'nden açıklama

Yaşam şartlarını zorlaştıran lodos yurdun büyük bir bölümünde etkili olurken, Türkiye genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Endişelenen öğrenciler ve veliler ise yapılan resmi açıklama sonra rahatladı!

30 KASIM SALI OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Olumsuz hava şartları dolayısıyla gündeme gelen okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı sorularına yönelik Valilikten açıklama geldi.

İşte o açıklama:

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;

İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.

İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.



İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 30 KASIM OKUL VAR M?



İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle eğitime yüz yüz ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Peki, fırtınanın etkili olduğu diğer illerde son durum ne?



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." dedi.



Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, hava koşulları ve lodos nedeniyle Sakarya'da yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü ara verildiğini açıkladı, ''Sevgili Hemşehrilerim; İlimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…'' ifadelerini kullandı.



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim, Olumsuz hava koşulları ve #Lodos nedeniyle İlimiz genelinde, Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.'' ifadelerini kullandı.



YALOVA'DA TATİL KARARI

Yalova Valiliği'nden tatil ve idari izin kararıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (yarın) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir.

* Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.

BURSA VALİSİ TATİL KARARINI DUYURDU

Bursa Valisi Yakup Canbolat da twitter hesabından kentte okulların bir gün süreyle tatil edildiğini şu sözlerle duyurdu:

* Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.

* Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.