Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! "Görümceler bayrak açar" atasözü nasıl başlar?

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine ekranlara kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de sorulan "Görümceler bayrak açar" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır? sorusu izleyenleri ekranlara kilitledi. Peki, "Görümceler bayrak açar" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır? İşte "Görümceler bayrak açar" atasözünün başlama cümlesi...

SORU: "Görümceler bayrak açar" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır?

A- Kaynanalar cefa saçar

B- Gelinler yuvadan uçar

C- Baldız baldıza bakar

D- Elti eltiden kaçar (CEVAP)