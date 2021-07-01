MEB LGS Lise taban puanları ile 2021 tercih kılavuzu robotu: İşte Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için İl İl Lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün son dakika haberiyle LGS sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurmuş bu kapsamda Lise taban puanları ile beraber tercih maratonu başlamıştı. Adaylar şimdi sınav sistemine uygun şekilde puanlarıyla tercihlerini gerçekleştirecek. Bu noktada ise MEB 2021 LGS Lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları ve yüzdelik dilimleri gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün 2021 LGS kılavuzu ile beraber bu detaylar da adaylarla paylaşılmıştı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise taban puanları listesi ve tüm detaylar…

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LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları açıklandı. Lise taban puanlarının ise eş zamanlı olarak e okul sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

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