2021 Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? İşte detaylar...

Corona virüsü salgını sebebiyle dijital olarak ilerlenen eğitim ile ilgili açıklamayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği duyuruldu.