Haberler Haberler 2021 Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? İşte detaylar...

2021 Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? İşte detaylar...

Corona virüsü salgını ülkemizde ve dünyada etkisini sürdürürken, alınan önlemler ile birlikte dijital olarak öğrencilere sunuldu. Bazı kurslarda yüz yüze eğitime geçilmesi akıllara okulların bu sisteme ne zaman döneceği sorusunu getirdi. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 07:39 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 07:40
2021 Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? İşte detaylar...

Corona virüsü salgını sebebiyle dijital olarak ilerlenen ile ilgili açıklamayı Başkan yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime varılan aranın 15 Şubat 2021'e uzatıldığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı, 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

tarafından yapılan açıklamada, İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edeceği duyuruldu.

SON DAKİKA