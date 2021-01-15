Haberler Haberler İstanbulkart HES kodu uygulamasında son gün! İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? E-Devlet HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES kodu uygulamasında son gün! İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında , İstanbul'da toplu taşımalarda güvenliği sağlamak adına ile HES kodunu birleştirme kararı aldı. İstanbulkart sahipleri toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için HES kodu sahibi olmak zorundalar. 15 Ocak son gün olarak belirlendi. Peki, HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? HES kodu ile İstanbulkart nasıl eşleştirilir? HES kodu alma!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 07:50
İstanbulkart HES kodu uygulamasında son gün! İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? E-Devlet HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

İstanbul'da toplu taşımada yeni önlem olarak artık HES kodu ile kullanım sağlanacak. Vatandaşlar İstanbulkartlarına HES kodu tanımlamak zorunda. 15 Ocak 2021 tarihine kadar İstanbul kartına HES kodu tanımlamayanlar toplu taşıma kullanamayacak.

İstanbulkart HES kodu uygulamasında son gün! İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? E-Devlet HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

HES kodu sahibi olanlar, https://kisisellestirme..istanbul/ adresinden gerekli bilgileri doldurmalıdır. T.C. önlemleri kapsamında toplu ulaşımda artık HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.

Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.

İstanbulkart HES kodu uygulamasında son gün! İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? E-Devlet HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

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