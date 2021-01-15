İstanbulkart HES kodu uygulamasında son gün! İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? E-Devlet HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

İstanbul'da toplu taşımada yeni önlem olarak artık HES kodu ile kullanım sağlanacak. Vatandaşlar İstanbulkartlarına HES kodu tanımlamak zorunda. 15 Ocak 2021 tarihine kadar İstanbul kartına HES kodu tanımlamayanlar toplu taşıma kullanamayacak.
İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
HES kodu sahibi olanlar, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresinden gerekli bilgileri doldurmalıdır. T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda artık HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. Kişisel bilgilerinizi ekrandaki boşluklara doldurunuz ardından İstanbulkart'ınızın üzerinde yazan kart numarasını giriniz.
Son olarak HES kodunu giriniz, belirtilen koşulları onaylamanızın ardından kaydet butonuna basınız.
E-DEVLET ÜZERİNDEN HES KODU ALMA
HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.
SMS İLE HES KODU ALMA
HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.