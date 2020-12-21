21 Aralık en uzun gece nedir? 2020 Kışı ve Çifte Gezegen kavuşması nedir? Ne zaman gerçekleşecek?

Google'ın ana sayfasına eklenen 2020 Kışı ve Çifte Gezegen kavuşumu olayı ile ilgili renkli görseller milyonlarca kişinin merakını uyandırdı. 21 Aralık en uzun gecenin yaşanacağı bu özel güne 2020 Kışı ve Çifte Gezegen olayı damgasını vuracak. Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez çok yakın mesafede olacak. Jüpiter ve Satürn gezegenini yakınlaşması ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2020 Kışı ve Çifte Gezegen olayı en son 1226 önce gerçekleşmişti.

2020 KIŞI VE ÇİFTE GEZEGEN OLAYI BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR

Önemli olaylarda ve günlerde yaptığı sürprizler ile kullanıcılarda merak uyandıran Google, bugün Jüpiter ve Satürn'ün buluşması ile ilgili renkli bir görsel hazırladı. Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez bu kadar yakınlaşacağının açıklanması tüm dünyayı heyecanlandırdı.

ÇİFTE GEZEGEN BULUŞMASI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 21 Aralık'ta güneş 08:27'de doğacak, 17:40'da ise batacak. Gece süresi 14 saat 47 dakika, gündüz süresi de 9 saat 13 dakika olacak. En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat. Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.