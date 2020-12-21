Haberler Haberler 21 Aralık en uzun gece nedir? 2020 Kışı ve Çifte Gezegen kavuşması nedir? Ne zaman gerçekleşecek?

en uzun gece nedir? ve kavuşması nedir? Ne zaman gerçekleşecek?

Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez çok yakın mesafede olacak. en uzun geceye denk gelen tarihi anları , ana sayfasına da taşıdı. Google'ın yaptığı doodle'a tıklayanlar ' ve 'le karşılaşınca bunların anlamını araştırmaya başladı. Peki, 2020 Kışı ve Çifte Gezegen kavuşumu olayı ne zaman, saat kaçta yaşanacak ve dünyayı neler bekliyor? İşte 21 Aralık en uzun gece ve bu iki gezegen ile ilgili son dakika gelişmeleri!..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:56
21 Aralık en uzun gece nedir? 2020 Kışı ve Çifte Gezegen kavuşması nedir? Ne zaman gerçekleşecek?

'ın ana sayfasına eklenen ve kavuşumu olayı ile ilgili renkli görseller milyonlarca kişinin merakını uyandırdı. en uzun gecenin yaşanacağı bu özel güne 2020 Kışı ve Çifte Gezegen olayı damgasını vuracak. Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez çok yakın mesafede olacak. Jüpiter ve Satürn gezegenini yakınlaşması ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı ise merak konusu oldu. Tüm dünyanın heyecanla beklediği 2020 Kışı ve Çifte Gezegen olayı en son 1226 önce gerçekleşmişti.

2020 KIŞI VE ÇİFTE GEZEGEN OLAYI BUGÜN GERÇEKLEŞİYOR
Önemli olaylarda ve günlerde yaptığı sürprizler ile kullanıcılarda merak uyandıran Google, bugün Jüpiter ve Satürn'ün buluşması ile ilgili renkli bir görsel hazırladı. Jüpiter ve Satürn yüzyıllar sonra ilk kez bu kadar yakınlaşacağının açıklanması tüm dünyayı heyecanlandırdı.

ÇİFTE GEZEGEN BULUŞMASI SAAT KAÇTA?
'da 21 Aralık'ta güneş 08:27'de doğacak, 17:40'da ise batacak. Gece süresi 14 saat 47 dakika, gündüz süresi de 9 saat 13 dakika olacak. En kısa gecenin yaşanacağı 'da gece süresi 14 saat. Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci , 'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Ajansı (), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

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