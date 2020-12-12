Yusuf Çim kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi diziler ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar

Yusuf Çim, son zamanlarda arama motoru Google'da sevenleri tarafından en çok merak edilen isimlerden biri olmuş durumda. Yusuf Çim'e dair bilmeniz gerekenler bu haberde...

YUSUF ÇİM KİMDİR?

26 Eylül 1991'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Aslen Giresun Alucra'lı olan Çim Meslek lisesinden mezun olduktan sonra üniversitede radyo ve televizyon bölümünü okudu. Kariyerine 2009 yılında modellik yaparak başladı. 2011'de katıldığı bir modellik yarışmasından ikincilik kazandı ve adını bir nebze duyurma şansı yakaladı. Ardından Avea ve Galatasaray Mobil'in reklamlarında oynayarak, ekranlara çıktı.

Göz Rengi: Kahverengi

Saç Rengi: Siyah

Kilosu: 79

Boyu: 1.88 m

EĞİTİMİ

Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır.

KARİYERİ

FOTOMODELLİK

2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisi katalog çekimlerinde yer almıştır.

MODELLİK

2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Fashion Week, Günsel Ülkü, Forever Young gibi defileler ve Damat, Kiğili, Tween, Ralp, Lauren, Hatemoğlu, Polo, Mango, Marks&Spencer gibi tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır.

MÜZİK

Müzik kariyeri 2013 Ağustos'da çıkardığı "Olsun Bi Kere" EP Albümüyle başladı. Albümde Olsun bi kere parçası 4 ayrı versiyonda mevcut.

FİLMOGRAFİSİ

Ezra – 2014 – Başkomiser Mustafa

Piramit – 2015 – Kendisi

Çilek Kokusu – 2015 – Burak Mazharoğlu

Hanım Köylü – 2016 – Ferit

İçimdeki Fırtına – 2017 – Emre

Seven Ne Yapmaz – 2017 – Ozan

Servet – 2018

OYUNCULUK KARİYERİ

İlk oyunculuk kariyeri'nde Leo Medya Yapım şirketi ile anlaştı. Tayfun Güneyer'in yazdığı ve yönettiği, 2014 Aralık ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolünde oynamıştır. Gold Yapım'ın 2015 Haziran ayından itibaren Star Tv'de yayınlanmakta olan başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Burak Mazharoğlu" karakterini canlandırmıştır. Gold Yapım'ın 2016 Nisan ayında yayınlanmaya başlayan Hanım Köylü adlı dizide Gülsim İlhan Ali ile başrolü paylaşmıştır.

SUNUCULUK

Sunuculuk kariyeri C Yapım'ın 2015 yılında Show TV için yaptığı "Piramit" adlı yarışma ile başladı. Evrim Akın ve Gökhan Yıkılkan'ın yarışmacı koçluğu yaptığı programın Sunuculuk görevini üstlendi. 2016 Yılbaşı akşamı Show Tv de yayınlanan 'Sibel Can ile Yılbaşı Özel' Programının sunuculuğunu yapmıştır.

TELEVİZYON

2014 Ezra Başkomiser Mustafa

2015 – Piramit Kendisi Program sunucusu

2015 Çilek Kokusu Burak Mazharoğlu

2016 Hanım Köylü Ferit Sabit

2017 İçimdeki Fırtına Emre Bademli

2017 Seven Ne Yapmaz Ozan Ekinsoy

2018 Servet

Oynadığı Reklam Filmleri

Avea (2010)

Gs Mobile (2010)

Aksiyon Dergisi (2011)

Oynadığı Klipler

Demet Akalın – Aşk

Demet Akalın – Sabıka

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2014 20. MGD Altın Objektif Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

Diğer projeler

Yusuf Çim, kendisine ait albüm projelerinin dışında sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Down Sendromlu çocuklar ile bir araya gelen sanatçı Down Sendromu Derneği ile birlikte "Bu Yılda Bizi Unutmayın!" konseptli projesini gerçekleştirdi.

2016 yılında Loft markasının reklam yüzü olan Yusuf Çim, daha önce aynı markanın katalog çekimlerinde yer almıştı

DİSKOGRAFİ

Yıl Albüm-Single adı Yapımcı Satışlar

2013 Olsun Bi Kere Poll Production