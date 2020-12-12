Yusuf Çim kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi diziler ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar

Yusuf Çim, son zamanlarda arama motoru Google'da sevenleri tarafından en çok merak edilen isimlerden biri olmuş durumda. Yusuf Çim'e dair bilmeniz gerekenler bu haberde...
YUSUF ÇİM KİMDİR?
26 Eylül 1991'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Aslen Giresun Alucra'lı olan Çim Meslek lisesinden mezun olduktan sonra üniversitede radyo ve televizyon bölümünü okudu. Kariyerine 2009 yılında modellik yaparak başladı. 2011'de katıldığı bir modellik yarışmasından ikincilik kazandı ve adını bir nebze duyurma şansı yakaladı. Ardından Avea ve Galatasaray Mobil'in reklamlarında oynayarak, ekranlara çıktı.
Göz Rengi: Kahverengi
Saç Rengi: Siyah
Kilosu: 79
Boyu: 1.88 m
EĞİTİMİ
Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır.
KARİYERİ
FOTOMODELLİK
2009 yılından itibaren Media Markt, Eti, Avea, Blast, İpragaz, Castrol gibi birçok markanın ve FHM dergisi katalog çekimlerinde yer almıştır.
MODELLİK
2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Fashion Week, Günsel Ülkü, Forever Young gibi defileler ve Damat, Kiğili, Tween, Ralp, Lauren, Hatemoğlu, Polo, Mango, Marks&Spencer gibi tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır.
MÜZİK
Müzik kariyeri 2013 Ağustos'da çıkardığı "Olsun Bi Kere" EP Albümüyle başladı. Albümde Olsun bi kere parçası 4 ayrı versiyonda mevcut.
FİLMOGRAFİSİ
Ezra – 2014 – Başkomiser Mustafa
Piramit – 2015 – Kendisi
Çilek Kokusu – 2015 – Burak Mazharoğlu
Hanım Köylü – 2016 – Ferit
İçimdeki Fırtına – 2017 – Emre
Seven Ne Yapmaz – 2017 – Ozan
Servet – 2018
OYUNCULUK KARİYERİ
İlk oyunculuk kariyeri'nde Leo Medya Yapım şirketi ile anlaştı. Tayfun Güneyer'in yazdığı ve yönettiği, 2014 Aralık ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolünde oynamıştır. Gold Yapım'ın 2015 Haziran ayından itibaren Star Tv'de yayınlanmakta olan başrolünü Demet Özdemir ile paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Burak Mazharoğlu" karakterini canlandırmıştır. Gold Yapım'ın 2016 Nisan ayında yayınlanmaya başlayan Hanım Köylü adlı dizide Gülsim İlhan Ali ile başrolü paylaşmıştır.
SUNUCULUK
Sunuculuk kariyeri C Yapım'ın 2015 yılında Show TV için yaptığı "Piramit" adlı yarışma ile başladı. Evrim Akın ve Gökhan Yıkılkan'ın yarışmacı koçluğu yaptığı programın Sunuculuk görevini üstlendi. 2016 Yılbaşı akşamı Show Tv de yayınlanan 'Sibel Can ile Yılbaşı Özel' Programının sunuculuğunu yapmıştır.
TELEVİZYON
2014 Ezra Başkomiser Mustafa
2015 – Piramit Kendisi Program sunucusu
2015 Çilek Kokusu Burak Mazharoğlu
2016 Hanım Köylü Ferit Sabit
2017 İçimdeki Fırtına Emre Bademli
2017 Seven Ne Yapmaz Ozan Ekinsoy
2018 Servet
Oynadığı Reklam Filmleri
Avea (2010)
Gs Mobile (2010)
Aksiyon Dergisi (2011)
Oynadığı Klipler
Demet Akalın – Aşk
Demet Akalın – Sabıka
KAZANDIĞI ÖDÜLLER
2014 20. MGD Altın Objektif Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
Diğer projeler
Yusuf Çim, kendisine ait albüm projelerinin dışında sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı. Down Sendromlu çocuklar ile bir araya gelen sanatçı Down Sendromu Derneği ile birlikte "Bu Yılda Bizi Unutmayın!" konseptli projesini gerçekleştirdi.
2016 yılında Loft markasının reklam yüzü olan Yusuf Çim, daha önce aynı markanın katalog çekimlerinde yer almıştı
DİSKOGRAFİ
Yıl Albüm-Single adı Yapımcı Satışlar
2013 Olsun Bi Kere Poll Production