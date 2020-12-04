Monolit nedir? Dünyanın farklı yerlerinde görülen monolitin ortaya çıkma nedeni ne?



ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yayın yapan yerel bir gazete, Pine Dağı'nın üzerinde gümüş renkli bir monolitin bulunduğunu yazdı. Kaliforniya'da ortaya çıkan monolit, toprağa gömülü olmamasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki monolit, güçlü bir şekilde itildiğinde düşebilecek ağırlıkta. Bir köşesinden kaynaklanarak oluşturulan monolitte, sadece kaynak izleri mevcut. İşte bu detaylar, Kaliforniya'da bulunan monolitin Utah'takinden farklı olduğu sonucunu ortaya koyuyor.

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

Bilim kurgu filmlerinde gizemli monolitlerin uzayla bağlantılı olduğu konu olarak işleniyor. Ancak bu tür yapıların doğada erozyon sonucu ortaya çıktığı biliniyor.

Guardian'ın yerel bir gazeteye dayandırdığı habere göre, ABD'de Utah'ın ardından Kaliforniya'da da gizemli bir monolit ortaya çıktı. Atascadero kasabasında gezintiye çıkan onlarca yürüyüşçü Pine dağının tepesindeki monoliti keşfetti ve ardından fotoğraflarını paylaştı.

UTAH'TA BULUNMUŞ ANCAK KAYBOLMUŞTU

Monolit daha önce Almanya ve Romanya ile ABD'nin Utah eyaletinde de ortaya çıkmıştı.

ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım'da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Bununla birlikte ilginç yapının kim tarafından ne zaman çöle yerleştirildiğine ilişkin araştırmalar sürerken, Utah Eyalet Arazisi Bürosu (BLM) geçen hafta sonu gizemli nesnenin ortadan kaybolduğunu açıkladı.