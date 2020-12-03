Akasya Asıltürkmen son halini paylaştı! Kendisini uzaylı filtresine benzetti

Akasya Asıltürkmen göz kapağını kaldırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda estetik operasyon geçirmişti. Ameliyat sonrası bir paylaşım yapan Asıltürkmen yaşadığı zorluklardan bahsetmişti. Akasya Asıltürkmen bandajları çıkarmasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve kendini uzaylı filtresine benzetti.

Yüzündeki bandajları çıkaran ünlü oyuncu, şimdi de yeni haliyle bir video yayınladı.

Kendini uzaylılara benzeten Asıltürkmen, "Uzaylı filtresinden cute baby'e geçerim inşallah." diyerek yeni halini ti'ye aldı.





AKASYA ASILTÜRKMEN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Akasya Asıltürkmen, 14 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Anne babası boşanmıştır. Kadıköy Kız Lisesi'nde okurken meslek lisesine geçti. Çalıştığı grafik ajansında radyodan Ali Poyrazoğlu'nun kurs açtığı anonsunu duydu ve gitti.

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kursa katılarak tiyatroculuğa başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Semaver Kumpanya ve İstanbul Devlet Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı.

1996 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı ve Ege Aydan, Okan Bayülgen, Beatriz Rico, Savaş Ay, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Burak Sergen, Tuncel Kurtiz'in oynadığı "İstanbul Kanatlarımın Altında" sinema filminde rol alarak sinemaya başladı.

Akasya Asıltürkmen, 2004 yılında ağır bir trafik kazası geçirdi. Tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarının yanı sıra dublaj çalışmaları da yapmaktadır. 2012 yılında dil öğrenmek için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin üç başkentinden biri olan Cape Town'a bir yıllığına gitti.

2011 yılında Neil Simon'ın yazdığı "Aşk Kokusu" adlı tiyatro oyununda Cemal Hünal ile birlikte iki perdelik bir romantik komediyi sergiledi.