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çöktü mü, neden açılmıyor? Youtube çalışmıyor 12 Kasım

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu erişim problemi ile gündeme geldi. Gece saatlerinde yaşanan problem snrası kullanıcılar, YouTube çöktü mü? YouTube neden açılmıyor? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 09:24
Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? Youtube çalışmıyor 12 Kasım

çöktü mü sorusu, yaşanan erişim sıkıntısı dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. üzerinden YouTube çöktü mü ve neden açılmıyor sorusu ile konuya yanıt arayan kullanıcılar, sorununun temelini öğrenmek istiyor. Peki, YouTube çöktü mü ve neden açılmıyor? İşte, YouTube çöktü mü ve neden yavaş sorusu hakkında detaylı bilgiler.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube aracılığıyla video içeriklerine ulaşmak isteyen birçok kişi, sayfanın açılmaması dolayısıyla konuya dair cevap aramaya başladı.

Youtube'un genel servis problemi dolayısıyla erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor.

"EKİBİMİZ SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Youtube'un sayfasından erişim problemiyle ilgili açıklama geldi. Sorunun düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten paylaşımda, "YouTube'da video izleme sorunu yaşayan tek siz değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve çözmek için çalışıyor. buradan paylaşıyor olacağız." ifadeleri kullanıldı.

ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ

Yaklaşık olarak bir buçuk saat süren video erişim sorununun ardından Youtube eski haline döndü. Yapılan çalışma sonrası Youtube'da video sorunu düzeltildi.

YOUTUBE'IN ÇÖKMESİ SOSYAL MEDYADA YANKILANDI

Youtube'da yaşanan sorunu Twitter'da kullanıcılar dile getirdi. Birçok kullanıcı, sorunun kaynağı ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

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