Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? Youtube çalışmıyor 12 Kasım

YouTube çöktü mü sorusu, yaşanan erişim sıkıntısı dolayısıyla pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden YouTube çöktü mü ve neden açılmıyor sorusu ile konuya yanıt arayan kullanıcılar, sorununun temelini öğrenmek istiyor. Peki, YouTube çöktü mü ve neden açılmıyor? İşte, YouTube çöktü mü ve neden yavaş sorusu hakkında detaylı bilgiler.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube aracılığıyla video içeriklerine ulaşmak isteyen birçok kişi, sayfanın açılmaması dolayısıyla konuya dair cevap aramaya başladı.

Youtube'un genel servis problemi dolayısıyla erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor.

"EKİBİMİZ SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Youtube'un Twitter sayfasından erişim problemiyle ilgili açıklama geldi. Sorunun düzeltilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten paylaşımda, "YouTube'da video izleme sorunu yaşayan tek siz değilsiniz. Ekibimiz sorunun farkında ve çözmek için çalışıyor. Güncellemeleri buradan paylaşıyor olacağız." ifadeleri kullanıldı.

If you're having trouble watching videos on YouTube right now, you're not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We'll follow up here with any updates.