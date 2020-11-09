Trendyol indirimi ne zaman başlıyor? Trendyol çöktü mü? Trendyol indirimi saat kaçta? Trendol araba çekilişi!

Trendyol'da 9-10-11 Kasım indirimleri için heyecan sürüyor. %80'e yakın indirimlerin yer alacağı marka ve ürünler merak edildi.

Gece yarısında başlayan indirimlerin ardından kullanıcılar Trendyol uygulamasına giremediklerini belirten sosyal medya paylaşımlarında bulundu.

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi vatandaşların indirimli ürünler bitmeden satın almak istediği Trendyol'a yoğun bir giriş sağlandı. Hal böyle olunca sitede yaşanan yoğunluk nedeniyle çeşitli aksaklıklar yaşandı. Ancak Trendyol ekibi yaşanan aksaklıkları kısa bir sürede giderdi.

TRENDYOL İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR!

2020 yılı Trendyol indirimleri, 9 - 12 Kasım'da kullanıcılara hizmet verecek. Dün gece yarısında Süper İndirim Günleri başlamış oldu. Böylece 9-10-11-12 Kasım tarihlerinde toplam 4 gün, uygun fiyata alışveriş yapma fırsatı sunacak.

TRENDYOL ARABA ÇEKİLİŞİ

Muhteşem 11.11 kampanyalarıyla alışveriş tutkunlarının gönlünü fethetmeyi başaran Trendyol.com, bu kez de birbirinden değerli hediyeleriyle alışverişlerinizi daha eğlenceli hale getiriyor! Tek yapmanız gereken 9-30 Kasım tarihleri arasında 100 TL ve üzeri Trendyol siparişlerinizi "Trendyol Cüzdan" hesabınız üzerinden gerçekleştirerek çekilişe katılmak! Çekiliş koşulları gereğince her 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 1 çekiliş bileti sahibi olacaksınız. Peki Trendyol Kasım çekişinde hediyeler neler?

1 kişiye 2020 model Mercedes-Benz C200

10 kişiye Samsung Galaxy Note 20

100 kişiye Galaxy Watch

1000 kişiye Bein Connect kazanma şansı!



9-10-11 Kasım'da Hangi Markalarda İndirim Var?

Cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, küçük ev aletleri gibi elektronik ve teknoloji ürünlerinde,

Mobilya, dekorasyon gibi ürünlerde,

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde,

Giyim ürünlerinde,

Saat başta olmak üzere pek çok aksesuar ürününde,

Süpermarket ürünlerinde

Spor giyiminde

