Haberler Haberler Bebek bakımı: Elma püresi nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Bebek bakımı: nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Bebeklik dönemi insanların en hassas sürecidir. Özellikle beslenme, bağışıklık sistemi, zeka, vücut gelişimi ve birçok konu hakkında en önemli konuların başında gelmektedir. sütü ile birlikte alınan takviye gıdalar da büyük önem taşımaktadır. Yapımı oldukça basit ve bebek için faydalı yemekler arasında de yer alır. Peki, Elma püresi nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir? | Bebek yemekleri, bebeğe yedirilmesi gereken yemekler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 09:39
Bebek bakımı: Elma püresi nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Beslenme insanlar için en önemli yaşam sürdürme yöntemidir. Beslenme özellikle bebeklerde doğru uygulanmalıdır. sütüne takviye mama döneminde çok sık tercih edilir. Peki, elma püresi nasıl yapılır?

ELMA PÜRESİ MALZEMELERİ

1 adet elma

Su

Pekmez (İsteğe bağlı)

ELMA PÜRESİ NASIL YAPILIR?

Elmanın kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkartın. Elmayı küpler halnde doğrayın. Tencereye elmaları ilave edin. 1 çay bardağı suyu tencereye ekleyin. Kaynatmaya devam edin. Sonrasında çatal veya blender ile püre haline getirin. Lezzet katması açısından isteğe bağlı pekmez ekleyebilirsiniz.

BİZE ULAŞIN