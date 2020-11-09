Bebek bakımı: Elma püresi nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Beslenme insanlar için en önemli yaşam sürdürme yöntemidir. Beslenme özellikle bebeklerde doğru uygulanmalıdır. Anne sütüne takviye mama döneminde elma püresi çok sık tercih edilir. Peki, elma püresi nasıl yapılır?

ELMA PÜRESİ MALZEMELERİ

1 adet elma

Su

Pekmez (İsteğe bağlı)

ELMA PÜRESİ NASIL YAPILIR?

Elmanın kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkartın. Elmayı küpler halnde doğrayın. Tencereye elmaları ilave edin. 1 çay bardağı suyu tencereye ekleyin. Kaynatmaya devam edin. Sonrasında çatal veya blender ile püre haline getirin. Lezzet katması açısından isteğe bağlı pekmez ekleyebilirsiniz.