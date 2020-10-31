İzmir depremi İstanbul depremini tetikler mi? 6.6 şiddetindeki deprem neyi anlatıyor?

İzmir'de meydana gelen 6.6. büyüklüğündeki depremin etkilerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Üst üste yaşanan artçı depremler bölgedeki korkuyu devam ettirirken, İzmir depremi olası İstanbul depremini etkiler mi? sorusu cevap bekliyor. İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, İzmir depreminin İstanbul fay hattını etkilemeyeceğini ifade etti.



İzmir'de meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna "İstanbul'daki fayı etkilemesi söz konusu değil" yanıtını verdi.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen, AFAD'ın verilerine göre, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok bina yıkılırken, 24 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi de yaralandı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz'den "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da yanıt geldi.

Depremin büyüklüğü nedeniyle diğer şehirleri etkilemesinin normal olduğunu belirten Tüysüz, "Ege bölgesi daima bu tür depremlerin beklendiği bir yer. İstanbul'daki fayı etkilemesi söz konusu değil, kendi başına bir depremdir. 1955 yılında meydana gelen Söke-Balat depremi ile çok benzer özellikleri vardır. Yer olarak da benzerdir" ifadelerini kullandı.