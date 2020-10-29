Haberler Haberler Kuruluş Osman 31. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölümde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

31. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölümde neler yaşandı? fragmanı yayınlandı mı?

'nin sevilen dizisi 31. yeni bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. Osman bey zor bir karar almak üzere. Bamsı bey ise geri dönüyor. Diziyi terar izlemek isteyen ve kaçıranlar araştırma yapıyor. Kuruluş Osman 31. yeni bölümde neler yaşandı? 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 10:41 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 10:41
Kuruluş Osman 31. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölümde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

, Nurettin Sönmez, , Erkan Avcı, , , Görkem Kanbolat Arslan, , Seray Kaya, Özge Törer, Emre Basalak, , Celal Al, , Umut Karadağ, , Yiğit Uçan, Buse Arslan, Çağrı Şensoy, Bahtiyar Engin, Emel Dede, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Ömer Ağan, Açelya Özcan, Ayşen Gürler, , Tamer Yiğit ve Cüneyt Arkın gibi isimlerin yer aldığı 'nin sevilen yapımlarından , 31. bölüm ile sevenlerinin karşısına çıktı.

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'in Geyhatu'ya elçi gitme görevini Savcı Bey'e vermesi ile hayal kırıklığına uğrayan Osman Bey, babasının sözünü dinlemeyerek ağabeyinin peşine takılır. Dündar Bey'i Nikola ile anlaşma yapmakla görevlendiren Ertuğrul Bey, bu anlaşma ile obanın iki ateş arasında kalmasının önüne geçmek istemektedir ancak Nikola ve Flatyos, kurdukları tuzakla ve anlaşmadaki 'kısasa kısas' maddesini kullanarak Göktuğ'u zindana atar. Bamsı Bey'ın dönüşü ise Nikola ve Flatyos'un planlarına darbe vuracaktır. Osman Bey, kendisine kurulan oyunları bozabilecek mi? Göktuğ, zindandan kurtulabilecek mi? Bamsı Bey'in dönüşü Kayı Obası'nda dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey'in Osman Bey'e olan tavrının sebebi ne? Savcı Bey, Geyhatu'yu ikna edebilecek mi? Yavlak Arslan'ın planına kim engel olacak?

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman'ın 31. yeni bölümünü ATV'nin internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman fragmanı yayınlandı. 32. bölümün fragmanını ATV'nin internet sitesi ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

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