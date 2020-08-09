Emre Gönlüşen yaşamını yitirdi!
Uzun süredir kanser tedavisi gören deneyimli spor spikeri Emre Gönlüşen kansere yenik düştü. Emre Gönlüşen'in vefatı spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.
Uzun süredir kanserle mücadele eden spor spikeri Emre Gönlüşen hayatını kaybetti. Spor camiası bu haberin ardından büyük üzüntüye boğuldu.
EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?
Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı'nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır. Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır. Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi'ni yayınlayan TV 8'e deneyimlerinden bahsederek mail atmıştır. TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başlamıştır. Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir.
- 09.08.2020
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