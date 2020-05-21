Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? THY'den açıklama geldi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında THY iç ve dış hat uçuşlarını durdurmuştu. Birçok kişi uçuşların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, iç ve dış hatlar uçuşları başlayacak mı? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor?
Türk Hava Yolları (THY), yeni tip coreona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. THY'den yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı. Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu. Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek. Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.
THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.
- 21.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? THY'den açıklama geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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