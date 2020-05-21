Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? THY'den açıklama geldi! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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Yurt içi ve uçuşlar ne zaman başlıyor? 'den açıklama geldi!

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? THY'den açıklama geldi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında hat uçuşlarını durdurmuştu. Birçok kişi uçuşların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, iç ve dış hatlar uçuşları başlayacak mı? Yurt içi ve uçuşlar ne zaman başlıyor?

Türk Hava Yolları (), yeni tip coreona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 'a kadar uzatıldığını duyurdu. THY'den yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeniyle hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı. Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu. Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek. Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

  1. 21.05.2020
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