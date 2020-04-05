İlker Canikligil corona virüsü mü oldu? İlker Canikligil kimdir?
Corona virüsü salgını etkisini tüm dünyada sürdürmeye devam ederken, ünlü isimler arasında bu salgına yakalanan son isim ünlü yönetmen İlker Canikligil oldu. Son dönemde Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla adından bahsettiren İlker Canikligil corona virüsü salgınına yakalandığını açıkladı. Sevenleri ünlü yönetmenin sağlık durumunu Youtube üzerinden yaptığı yayın ile öğrendi.
Corona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Ünlü isimler arasında da bu hastalığa yakalananlar oldu. O isimlerden biri de Youtube yayınlarıyla gündeme gelen ünlü yönetmen İlker Canikligil oldu. İlker Canikligil corona virüsüne mi yakalandı? İlker Canikligil'in sevenleri sağlık durumunu arama motorlarında yaptıkları aramalarla araştırıyor.
İLKER CANİKLİGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Özellikle kısa film ve reklamlarıyla adından bahsettiren İlker Canikligil, Youtube üzerinden yaptığı yayınla sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı. Canikligil kas ağrıları ve yüksek ateş problemi yaşadığını belirtti. Ünlü yönetmen durumunun kritik olmadığını söyledi.
İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?
İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girmiştir. Üniversite eğitimini sürdürürken 1992 yılında Nöbetçi, 1994 yılında Ağaç ve 1995 yılında Uçmak İstiyorum isimli üç kısa film çekmiştir. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başlamıştır. 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitmen olarak ders vermeye başladı. 2005 yılında kurgucu Walter Murch'ün The Blink of An Eye (Göz Kırparken) isimli kitabını Türkçeye çevirmiştir. 2006 yılında akademiden istifa etmiştir. Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü almıştır. 2007 yılında Dijital Video ile Sinema isimli bir kitap çıkarmıştır. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalışmıştır. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi vermiştir. 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başlamıştır. 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrılarak Youtube kanalı FluTV'de içerik üretmeye başladı.
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