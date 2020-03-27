ZİRAAT BANKASI KREDİ BORÇLARINI ERTELEDİ Mİ?





1 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında ödenmesi gereken dönem sonu kredi taksitleri Ziraat Bankası tarafından erteledi. Firma ve bireysel müşteri farketmeksizin ertelemeden faydalanabilecek. Son dakika gelişmesine göre; nakit akışında sıkıntı yaşayan sektörlere 6 ay, turizm gibi uzun dönemli faaliyetlere ise 12 aya kadar ilave süre tanınacak. Kredi kartı borcu ertelemesi hakkında ise Ziraat Bankası'ndan henüz bir hamle gelmedi. Ayrıca Ziraat Bankası'ndan maaşları ödeyen firmaların kayıplarını azaltmak adına 3 aylık personel maaşı kadar ilave limit tanınacak.

HALKBANK KREDİ BORÇLARINI ERTELEDİ Mİ?

Firmalar ve bireysel müşteriler 31 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gereken ana para, taksit, faiz ödemelerini erteleyebilecek.Esnaf ve sanatkarların talep etmeleri halinde kullanmış oldukları kredilerin; nisan, mayıs ve haziran 2020 aylarında vadeleri gelecek olan ana para ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.

VAKIFBANK KREDİ BORÇLARINI ERTELEDİ Mİ?





Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak. İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere "3 aylık maaş gideri" kadar uzun vadeli kredi kullandırılabilecek. İşletmelerin mevcut kredileri, kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak. Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşların kredi talepleri VakıfBank Mobil, internet bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmayacak. Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilecek.