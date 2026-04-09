EKPSS sınav giriş belgesi 2026 | ÖSYM AİS EKPSS sınav yerleri belli oldu!

ÖSYM Başkanlığı, 19 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan 2026-EKPSS'ye ilişkin hazırlıklarını tamamlayarak sınav giriş yerlerini ilan etti. Adayların heyecanla beklediği "EKPSS sınav yerleri belli oldu mu?" sorusu, bugün yapılan resmi duyuruyla yanıt buldu. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini edinebilecekler. Sınavın başlama saatinden önce binalarda hazır bulunması gereken adaylar için "10.00 kuralı" bu sınavda da geçerli olacak. ÖSYM, adayların sınav giriş belgelerinin çıktılarını alırken belgenin üzerindeki tüm bilgileri kontrol etmeleri ve sınav binalarına ulaşım planlarını önceden yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. İşte ÖSYM eKPSS sınav giriş belgesi ve sınav hakkında bilinmesi gerekenler!

EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

EKPSS sınav giriş belgeleri, adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmez. Adaylar bu belgeyi sadece dijital ortamdan edinebilirler:

ÖSYM AİS'e Giriş: İlk olarak ais.osym.gov.tr adresine gidin. Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle (veya e-Devlet şifresiyle) sisteme giriş yapın. Belge İşlemleri: "Başvurularım/İşlemler" sekmesinden "2026-EKPSS" seçeneğine tıklayın. Döküm Alın: "Sınav Giriş Belgesi Görüntüle" butonunu kullanarak belgenizin renkli veya siyah-beyaz çıktısını alın.

Belgenin üzerinde adayın fotoğrafının net olması ve sınav binası, salon, sıra numarası gibi bilgilerin eksiksiz yer alması gerekmektedir. Belge üzerinde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmamalıdır.

EKPSS SINAVI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre 2026-EKPSS, 19 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başlama saati tüm adaylar için 10:15 olarak belirlenmiş olsa da adayların sınav binalarına girişleri konusunda çok kritik bir kural uygulanacak. ÖSYM'nin "15 dakika kuralı" gereği, adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle kabul edilmeyecek. Sınav süresi ise adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre farklılık gösteriyor; standart süre 60 dakika olarak uygulanırken, engel durumuna göre belirlenen ek süreler bu sürenin üzerine ilave edilecek.

SINAVA GİRERKEN YANINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

Sınav günü herhangi bir hak kaybı yaşamamak ve salonlara sorunsuz giriş yapabilmek için adayların yanlarında iki temel belgeyi bulundurmaları zorunluluk arz ediyor. Bunlardan ilki, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınan ve üzerinde adayın güncel fotoğrafı ile sınav merkezi bilgilerinin yer aldığı 2026-EKPSS Sınav Giriş Belgesi'dir. İkinci ve en az onun kadar önemli olan belge ise üzerinde soğuk damga ve güncel fotoğrafın bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden Pasaporttur. Sürücü belgesi, öğrenci kimliği veya mesleki kimlik kartları gibi belgeler sınav girişinde geçerli kimlik olarak kabul edilmediği için adayların bu konuda ekstra dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca başvuru sürecinde ÖSYM tarafından onaylanmış özel medikal araç veya gereç kullanan adaylar, bu ekipmanlarını da yanlarında getirebilecekler.