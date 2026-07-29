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Haberler Güreş Ordu'da Başpehlivan Erkan Taş

Ordu'da Başpehlivan Erkan Taş

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bu yıl 918'incisi düzenlenen Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde Erkan Taş başpehlivan oldu. Perşembe Yaylası'nda düzenlenen festivale Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar katıldı. CV Enerji Güreş Ligi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Erkan Taş, 918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin başpehlivanı oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Ordu'da Başpehlivan Erkan Taş

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bu yıl 918'incisi düzenlenen Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nde Erkan Taş başpehlivan oldu. Perşembe Yaylası'nda düzenlenen festivale Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar katıldı. CV Enerji Güreş Ligi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Erkan Taş, 918. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin başpehlivanı oldu.

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