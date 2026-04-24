Nesrin’den altın

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı. Başkent Tiran'daki organizasyonda Baş'ın rakibi Belaruslu Alina Shauchuk, sakatlığından dolayı final karşılaşmasına çıkmadı. Final müsabakasından hükmen galip ayrılan Nesrin, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Nesrin Baş, daha önce 2024'te altın, 2025'te gümüş, 2023'te ise bronz madalya aldı. Baş'ın 23 yaş altında 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu da var. Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 50 kilogramda mücadele eden bir diğer milli güreşçimiz Evin Demirhan da organizasyondaki başarılı performansını finale taşıdı. Tiran'daki şampiyonada çeyrek finalde Polonyalı rakibi Agata Goluchowska Walerzaki'yi 4-0 mağlup eden Evin Demirhan, yarı finalde ise Romanyalı Emilia Grigore Vuc'u 6-0 yenerek sayı kaybetmeden adını finale yazdırmayı başardı. Finalde Ukraynalı rakibi Oksana Livach ile karşılaşan milli güreşçimiz, 11-0 yenilerek Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

ELVİRA FİNALE ADINI YAZDIRDI

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Elvira Süleyman Kamaloğlu, 57 kiloda yarı finalde Azeri Aliyeva'yı 6-2 ile geçip, Avrupa'da üst üste 2. kez finale çıktı. Kamaloğlu, bugün Polonya'dan Liszewska'yla altın için güreşecek. 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu ise yarı finalde Polonya'dan Choluj'a yenildi ve bronz için mücadele edecek.

TUBA'DAN BRONZ

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Tuba Demir, bronz madalya aldı. Başkent Tiran'daki organizasyonun 4. gününde Tuba Demir, kadınlar 55 kilo bronz maçında Makedon Konsevich ile karşılaştı. Minderden 5-2 galip ayrılan Tuba, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı. Geçen yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olmuştu.