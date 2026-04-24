Ziraat Türkiye Kupası
Güreş İmkansızı basardım

İmkansızı basardım

Arnavutluk’ta tarih yazan Rıza Kayaalp, yurda döndü. Kayaalp, “Bu şampiyonanın önemi kırılmaz denilen rekoru kırmaktı” dedi

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50
İmkansızı basardım

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olarak rekora imza atan Rıza Kayaalp yurda döndü. Grekoromen stil 130 kiloda kazandığı altın madalyayla Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekorunu kıran Rıza Kayaalp ve beraberindeki güreş takımı Ankara Esenboğa Havalimanında Türk bayraklarıyla karşılandı.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Kayaalp, "Bu şampiyonanın önemi kırılmaz denilen bir rekoru kırmaktı. Allah'a şükürler olsun. 15. finalimde, 13. kez Avrupa şampiyonu olarak grekoromen gibi zor bir branşta bunu elde eden ilk güreşçi olarak tarihe geçmek, ülkemizi temsil etmek bir Türk sporcusu olarak bunun olmasını sağlamak beni çok mutlu etti" diye konuştu.

