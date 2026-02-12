Vatanım için yapıyorum

Men cezasının kaldırılmasının ardından yeniden mindere döndükten sonra katıldığı ilk uluslararası turnuvada altın madalya kazanan Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ankara ASKİ Spor kulübünün sporcusu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, "İnanın son 5-6 yıldır eğer bu işi yapıyorsam maddiyatla ilgili değil, sadece vatanım, milletim ve bayrağım için yapıyorum" dedi.
Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Men cezasının kaldırılmasının ardından yeniden mindere döndükten sonra katıldığı ilk uluslararası turnuvada altın madalya kazanan Avrupa ve Dünya Şampiyonu Ankara ASKİ Spor kulübünün sporcusu milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, "İnanın son 5-6 yıldır eğer bu işi yapıyorsam maddiyatla ilgili değil, sadece vatanım, milletim ve bayrağım için yapıyorum" dedi.