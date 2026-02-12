'Doğru yoldayız'

Türk güreşi olarak doğru yolda olduklarını söyleyen Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Anadolu'yu karış karış gezerek gençleri güreşe kazandıracağız" dedi. Akgül, Türkiye'yi güreşte hak ettiği noktaya taşıyacaklarını ifade etti.
Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
